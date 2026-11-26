Pogoda dla Olsztyna: 27-29 listopada

Koniec listopada w Olsztynie przyniesie zimową aurę z ujemnymi temperaturami przez cały weekend. Pogoda będzie jednak zmienna, jeśli chodzi o zachmurzenie – jeden dzień wyraźnie wyróżni się na tle pozostałych. Co ważne, prognozy nie przewidują żadnych opadów, więc parasole nie będą potrzebne. Kluczowe okaże się natomiast ciepłe ubranie, ponieważ z dnia na dzień będzie robić się coraz chłodniej.

Pochmurny i mroźny piątek

Weekend rozpocznie się w Olsztynie pod znakiem dużego zachmurzenia. W piątek, 27 listopada, niebo przez cały dzień pozostanie zasłonięte chmurami. Będzie to jednocześnie najcieplejszy dzień tego weekendu, choć terminy "ciepły" należy traktować z rezerwą. W najcieplejszym momencie dnia słupki rtęci wskażą około 1 stopień Celsjusza, natomiast w nocy temperatura spadnie do około -5°C. Wiatr będzie wiał z umiarkowaną prędkością około 3 m/s.

Sobota przyniesie słońce

Sobota, 28 listopada, zapowiada się jako pogodowy wyjątek tego weekendu w Olsztynie. Chmury całkowicie ustąpią, a na niebie przez cały dzień będzie świecić słońce. To doskonała wiadomość dla osób planujących spędzić czas na zewnątrz. Należy jednak pamiętać, że będzie chłodniej niż w piątek. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie około 0°C, a noc przyniesie jeszcze większy mróz, do około -6 stopni. Pocieszający jest fakt, że wiatr osłabnie i będzie wiał z prędkością około 2 m/s.

Chłodny i wietrzny powrót chmur w niedzielę

Niestety, słoneczna aura nie utrzyma się długo. W niedzielę, 29 listopada, nad Olsztyn powróci duże zachmurzenie. Będzie to zdecydowanie najzimniejszy dzień weekendu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia nie przekroczy -3°C, a nocą spadnie nawet do około -7 stopni Celsjusza. Dodatkowo nasili się wiatr, który osiągnie prędkość około 4 m/s, potęgując odczucie chłodu. Finał weekendu upłynie więc pod znakiem mrozu i szarego nieba.

Jak spędzić taki weekend w Olsztynie?

Zdecydowanie najlepszym dniem na aktywności na świeżym powietrzu będzie sobota. Bezchmurne niebo stworzy idealne warunki do spacerów po parkach czy wokół miejskich jezior, aby nacieszyć się słońcem. Mimo pogody, konieczne będzie bardzo ciepłe ubranie, czapka i rękawiczki, ponieważ mróz da się we znaki. Z kolei pochmurny piątek i znacznie chłodniejsza niedziela mogą zachęcać do spędzenia czasu w cieplejszych miejscach. To dobry moment na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kawiarni czy po prostu odpoczynek w domowym zaciszu przy dobrej książce.

Dane pogodowe: OpenWeather