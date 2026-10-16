Syn Dagmary Kaźmierskiej został lekarzem! "To dopiero początek przygód"

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-16 16:32

Dagmara Kaźmierska zyskała popularność dzięki udziałowi w kontrowersyjnych "Królowych życia". Jej jedyny syn wybrał inną ścieżkę kariery. 25-latek niedawno ukończył studia medyczne. Teraz pokazał, jak wyglądał jego pierwszy dzień w pracy. Zapowiedział, że to dopiero początek!

Syn Dagmary Kaźmierskiej nie poszedł w jej ślady. Wybrał medycynę!

Dagmara Kaźmierska jeszcze od niedawna robiła w Polsce oszałamiająca karierę. Celebrytka nie ukrywała swojej niechlubnej przeszłości - tego, że prowadziła agencję towarzyską i że jakiś czas spędziła w więzieniu, co opisała w swojej autobiografii. Mimo to udało jej się zdobyć ogromną popularność. Wszystko dzięki udziałowi w programie "Królowe życia", który otworzył jej drzwi do medialnej kariery.

Dwa lata temu, po publikacjach portalu Goniec.pl, wycofała się z show biznesu. Nadal prężnie działa w sieci, a na Instagramie obserwuje ją ponad 1,1 miliona osób. Niedawno świętowała tam sukcesy swojego jedynego dziecka. Conan Kaźmierski pod koniec czerwca został absolwentem studiów medycznych!

Kaźmierska od samego początku kibicowała ukochanemu jedynakowi i nie kryje dumy z jego osiągnięć. Chociaż Conan nie poszedł w ślady mamy, to również i on aktywnie działa w sieci. Na swoim Instagramie regularnie zamieszka kolejne posty i relacje. Często pokazywał jak przygotowuje się do kolejnych egzaminów.

Zobacz również: Syn Dagmary Kaźmierskiej zna kilka języków obcych! Mama Conana pęka z dumy

Conan Kaźmierski został lekarzem. Z jaką specjalizacją chce się związać?

Niedawno z bardzo dobrymi ocenami ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz otrzymał dokumenty uprawniające go do wykonywania zawodu. Teraz przyszła pora na kolejny etap - staż w jednym ze szpitali.

Conan zamieścił na Instagramie nagranie, w którym pokazał, jak wyglądał jego pierwszy dzień na stażu. Dzień zaczął od spotkania organizacyjnego, szkolenia BHP i czekania w długiej kolejce po odbiór kluczyka do szafki. "To dopiero początek przygód, które niebawem ujrzą światło dzienne" - zapowiedział.

Chociaż to dopiero początek jego profesjonalnej kariery, to już wie z czym dokładnie chce związać swoją przyszłość. Conan Kaźmierski najbardziej interesuje się psychiatrią, o której myślał jeszcze w liceum. Wśród jego medycznych marzeń znajduje się także chirurgia plastyczna, którą poznał bliżej podczas praktyk i która,  jak sam przyznał, wyjątkowo go zaciekawiła.

Zobacz również: Syn Dagmary Kaźmierskiej wspomina o podwójnej stracie. Przejmujący wpis kilka dni po pogrzebie "Dżejka"

Dagmara Kaźmierska z synem. Na miniaturach Conan jako lekarz i jego identyfikator. O karierze syna celebrytki czytaj w SE.
Galeria zdjęć 23
QUIZ. "Królowe Życia" skradły serca milionom widzów! Wynik 10/10 to OBOWIĄZEK dla prawdziwych fanów
Pytanie 1 z 10
Najlepszym przyjacielem Dagmary w programie był
Dagmara Kaźmierska pokazała swoją nową twarz!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

Dagmara Kaźmierska
Conan Kaźmierski