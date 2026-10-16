Syn Dagmary Kaźmierskiej został lekarzem! "To dopiero początek przygód"

Syn Dagmary Kaźmierskiej nie poszedł w jej ślady. Wybrał medycynę!

Dagmara Kaźmierska jeszcze od niedawna robiła w Polsce oszałamiająca karierę. Celebrytka nie ukrywała swojej niechlubnej przeszłości - tego, że prowadziła agencję towarzyską i że jakiś czas spędziła w więzieniu, co opisała w swojej autobiografii. Mimo to udało jej się zdobyć ogromną popularność. Wszystko dzięki udziałowi w programie "Królowe życia", który otworzył jej drzwi do medialnej kariery.

Dwa lata temu, po publikacjach portalu Goniec.pl, wycofała się z show biznesu. Nadal prężnie działa w sieci, a na Instagramie obserwuje ją ponad 1,1 miliona osób. Niedawno świętowała tam sukcesy swojego jedynego dziecka. Conan Kaźmierski pod koniec czerwca został absolwentem studiów medycznych!

Kaźmierska od samego początku kibicowała ukochanemu jedynakowi i nie kryje dumy z jego osiągnięć. Chociaż Conan nie poszedł w ślady mamy, to również i on aktywnie działa w sieci. Na swoim Instagramie regularnie zamieszka kolejne posty i relacje. Często pokazywał jak przygotowuje się do kolejnych egzaminów.

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Conan Kaźmierski został lekarzem. Z jaką specjalizacją chce się związać?

Niedawno z bardzo dobrymi ocenami ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz otrzymał dokumenty uprawniające go do wykonywania zawodu. Teraz przyszła pora na kolejny etap - staż w jednym ze szpitali.

Conan zamieścił na Instagramie nagranie, w którym pokazał, jak wyglądał jego pierwszy dzień na stażu. Dzień zaczął od spotkania organizacyjnego, szkolenia BHP i czekania w długiej kolejce po odbiór kluczyka do szafki. "To dopiero początek przygód, które niebawem ujrzą światło dzienne" - zapowiedział.

Chociaż to dopiero początek jego profesjonalnej kariery, to już wie z czym dokładnie chce związać swoją przyszłość. Conan Kaźmierski najbardziej interesuje się psychiatrią, o której myślał jeszcze w liceum. Wśród jego medycznych marzeń znajduje się także chirurgia plastyczna, którą poznał bliżej podczas praktyk i która, jak sam przyznał, wyjątkowo go zaciekawiła.

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