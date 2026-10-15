Laweta uderzyła w samochód przed przejściem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 12 października, przy ul. Wojska Polskiego w Ełku. Jak wynika z informacji policji, kierowca samochodu osobowego zatrzymał się przed przejściem, ponieważ zauważył pieszego zamierzającego wejść na pasy.

Nadjeżdżający za nim kierowca lawety nie zachował jednak odpowiedniej ostrożności. Nie dostosował prędkości do sytuacji na drodze i najechał na tył poprzedzającego go pojazdu. W wyniku uderzenia osobowa dacia została zepchnięta na przejście dla pieszych.

Sytuacja była szczególnie niebezpieczna, ponieważ pieszy znajdował się w pobliżu toru jazdy samochodu. Na szczęście zauważył zagrożenie i w ostatniej chwili odskoczył na chodnik. Dzięki temu nie doszło do potrącenia.

Policja pokazała nagranie ku przestrodze

Przebieg zdarzenia zarejestrował monitoring Urzędu Miasta Ełku. Policjanci zdecydowali się opublikować nagranie, aby zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z braku koncentracji za kierownicą.

W wyniku kolizji osoba podróżująca samochodem osobowym wymagała pomocy medycznej. Na szczęście nie doznała poważnych obrażeń i nie było konieczności hospitalizacji.

Kierowca lawety został ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych. Na jego konto trafiło również 10 punktów karnych za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Chwila nieuwagi może mieć poważne konsekwencje

Policjanci przypominają, że okolice przejść dla pieszych wymagają od kierowców szczególnej ostrożności. Ważne jest nie tylko przestrzeganie ograniczeń prędkości, ale również obserwowanie sytuacji na drodze i zachowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu.

– Chwila nieuwagi, niewłaściwa ocena sytuacji czy zmęczenie, w ruchu drogowym takie błędy niestety mogą kosztować dużo – podkreśla komisarz Kinga Kalinowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Tym razem zdarzenie zakończyło się bez poważnych obrażeń. Nagranie pokazuje jednak, jak niewiele brakowało, by doszło do potrącenia pieszego na przejściu.

Link do nagrania jest dostępny tutaj.