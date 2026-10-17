Kolejowy paraliż w Warszawie. Twoja trasa do pracy i szkoły zmieni się nie do poznania

Przebudowa Warszawy Wschodniej to przedsięwzięcie przygotowywane od lat. Celem remontu jest nie tylko sama modernizacja stacji, ale również utrzymanie płynności ruchu w trakcie prac remontowych. Aby oszczędzić pasażerom komunikacyjnego paraliżu, kolejarze podzielili je na dwa główne etapy.

Najpierw zmodernizowane zostaną perony dalekobieżne (1-4), a dopiero później podmiejskie (5-7).

Jak przekazała „Super Expressowi” Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., takie rozwiązanie ma „ograniczyć ryzyko zakłóceń i zwiększyć przewidywalność podróży”. Obecnie trwają prace przygotowawcze, a o dokładnym terminie rozpoczęcia kluczowych robót pasażerowie mają zostać poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Powstanie nowy przystanek w Warszawie i tymczasowe perony

Kluczowym elementem planu jest stworzenie alternatyw dla podróżnych. Jak słyszymy wśród mieszkańców, tych powinno ich powstać, jak najwięcej.

I tak, w ramach prowadzonej przez kilka lat inwestycji powstanie zupełnie nowy przystanek: Warszawa Ulrychów, który będzie skomunikowany z metrem. To właśnie tam zatrzymywać się będą niektóre pociągi dalekobieżne. A to ma odciążyć centralne stacje.

Dodatkowo, aby usprawnić ruch w rejonie Pragi, na przystanku Warszawa Stadion powstanie tymczasowy peron, a istniejący zostanie rozbudowany. To właśnie tam pasażerowie będą mogli przesiadać się w trakcie najbardziej intensywnych prac na Dworcu Wschodnim.

Koniec z bieganiem w deszczu? Przesiadka do metra pod dachem

Jedną z najbardziej wyczekiwanych zmian będzie budowa bezpośredniego łącznika między przystankiem kolejowym Warszawa Stadion a stacją metra Stadion Narodowy. Dzięki niemu przesiadki staną się znacznie wygodniejsze. Pasażerowie nie będą musieli wychodzić na zewnątrz.

Jak słyszymy, to jednak nie wszystko. Na wysokości ulicy Chodakowskiej powstanie nowe przejście podziemne, które połączy Pragę Południe z Pragą Północ, ułatwiając komunikację mieszkańcom. Pod stacją zostanie także przygotowana konstrukcja pod przyszły tunel drogowy w ciągu ulicy Tysiąclecia.

Co zyskają pasażerowie? Nowa Warszawa Wschodnia w pigułce

Ostateczny efekt prac ma całkowicie odmienić komfort podróżowania z prawobrzeżnej Warszawy. Po zakończeniu modernizacji na pasażerów czekać będzie siedem w pełni zadaszonych, nowoczesnych peronów, a także windy i schody ruchome, które zlikwidują bariery architektoniczne. Poruszanie się po stacji ułatwi nowy tunel dla pieszych, łączący istniejące przejścia podziemne, a orientację w terenie zapewni nowoczesny system dynamicznej informacji pasażerskiej.

Inwestycja w liczbach

Skala przedsięwzięcia robi wrażenie. Inwestycja obejmie przebudowę ponad 46 kilometrów torów i montaż 57 kilometrów nowej sieci trakcyjnej. Powstanie imponująca estakada kolejowa o długości 1600 metrów oraz 170 nowych rozjazdów. Z myślą o komforcie pasażerów na samej stacji Warszawa Wschodnia i na przystanku Warszawa Stadion zainstalowanych zostanie łącznie 17 wind i 10 par schodów ruchomych. Modernizacja obejmie łącznie siedem peronów na Dworcu Wschodnim i trzy na przystanku Stadion.

To jednak dopiero początek utrudnień. Co ze zmianami w SKM?

W sprawie zmian w kursowaniu pociągów swoje informacje przekazali „Super Expressowi” już poszczególni przewoźnicy. Jednak jak słyszymy, ta szczegółowa organizacja ruchu kolejowego będzie ustalana będzie przekazywana pasażerom wraz z postępem prac. I może się zmieniać. To oznacza, że przedstawione przez przewoźników rozwiązania trzeba rozpatrywać osobno, zgodnie z ich aktualnymi zapowiedziami.

SKM przekazała nam, że kluczowa faza reorganizacji ruchu rozpocznie się 17 stycznia 2027 roku. Pociągi linii S3 nie będą wówczas dojeżdżać do Lotniska Chopina. Ich trasa zostanie skrócona do odcinka Legionowo – Warszawa Targówek. Pociągi tej linii będą kursować tylko w dni robocze.

Zmiany czekają również pasażerów linii S4 i S40 z Piaseczna. Z powodu przekierowania pociągów dalekobieżnych na ich trasę zmienią się godziny odjazdów. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez SKM obecnie pociągi z Piaseczna odjeżdżają 11 i 41 minut po każdej godzinie, a po zmianach mają ruszać o 27 i 57 minut po pełnej godzinie.

Zmiany obejmą także linię S2. Odjazdy zostaną przesunięte o około 15 minut. Jak tłumaczyła SKM, ma to ułatwić przesiadki z pociągów S4 i S40 na stacjach w centrum Warszawy. Częstotliwość kursowania S2 ma pozostać bez zmian.

A co się stanie z linią S1. Na odcinku Wawer – Otwock pociągi będą kursować raz na godzinę, czyli dwa razy rzadziej niż obecnie. Na linii S2 mogą natomiast pojawiać się kilkuminutowe opóźnienia. W niektóre weekendy część pociągów pojedzie w skróconej relacji do Warszawy Wschodniej.

Zmiany także w Kolejach Mazowieckich

Swoje informacje dotyczące organizacji ruchu przekazały również Koleje Mazowieckie. Zamknięcie dalekobieżnej linii średnicowej oznacza, że część pociągów zmieni swoje relacje. Pociągi przyspieszone jadące ze wschodu, m.in. z Siedlec i Mińska Mazowieckiego, zakończą bieg na Warszawie Wschodniej. Pasażerowie jadący dalej do centrum będą musieli skorzystać z komunikacji miejskiej.

Z kolei pociągi jadące z zachodu, m.in. z Sochaczewa, dojadą tylko do Warszawy Centralnej. Zmiany obejmą także połączenia lotniskowe z Modlina. Zostaną one skierowane przez Warszawę Gdańską do Góry Kalwarii.

Z powodu dużego obciążenia stacji Warszawa Gdańska część pociągów z kierunku Warki zostanie natomiast skrócona do Warszawy Głównej. Według przekazanych informacji ruch po linii podmiejskiej, przez Warszawę Śródmieście, ma być prowadzony bez większych utrudnień.

Miasto czeka na szczegóły

Na zmiany przygotowuje się również Warszawski Transport Publiczny. Ratusz wcześniej informował, że do ZTM nie wpłynęły jeszcze projekty dotyczące zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej. Miasto deklaruje jednak gotowość do uruchomienia dodatkowych autobusów i tramwajów, gdy otrzyma konkretne wytyczne dotyczące organizacji ruchu kolejowego.

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