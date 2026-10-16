Weekend jak ze snu, złota polska jesień! Ale jeden region będzie miał pecha

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-16 20:20

Przed nami weekend ze złotą polską jesienią! W sobotę i niedzielę, 17 i 18 października, w wielu regionach kraju będzie pogodnie, a miejscami pokaże się sporo słońca. Temperatury sięgną nawet 17 stopni Celsjusza. Nie wszyscy będą jednak mieli szczęście. Według prognozy IMGW w sobotę na zachodnich krańcach Polski pojawi się więcej chmur i deszcz. Popadać może m.in. nad morzem. Poranki będą chłodne i mgliste, ale później pogoda zachęci do jesiennych spacerów.

Aleja starych drzew ze złotymi liśćmi w słoneczny dzień. O złotej polskiej jesieni przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Piękny weekend i złota polska jesień! Jeden region będzie miał pecha. W sobotę spadnie deszcz

Złota polska jesień nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa! Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najbliższy weekend, 17–18 października, przyniesie w większości kraju spokojną i dość słoneczną pogodę. Miejscami temperatura wzrośnie do 17 stopni Celsjusza. Będą jednak regiony, w których przydadzą się parasole.

Pogoda na sobotę, 17 października. Zachód Polski będzie miał pecha

W sobotę najwięcej chmur i deszczu pojawi się na zachodzie Polski. Nad krańce zachodnie dotrze front atmosferyczny, który przyniesie przelotne opady. Padać może zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, a także na pozostałej części wybrzeża. W drugiej połowie dnia słaby deszcz możliwy jest również na zachodzie Dolnego Śląska.

W Szczecinie będzie około 13 stopni, w Koszalinie 14, a w Gdańsku 13 stopni. Cieplej zapowiada się w Zielonej Górze, gdzie termometry wskażą 17 stopni. W Poznaniu i Wrocławiu będzie odpowiednio 15 i 16 stopni.

Znacznie więcej szczęścia do pogody będą mieli mieszkańcy centrum i wschodu kraju. W Warszawie temperatura wyniesie 12 stopni, w Łodzi 14, a w Lublinie 11 stopni. Tam można liczyć na przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia.

Pogoda na niedzielę, 18 października. Poranki będą mgliste

W niedzielę pogoda w wielu miejscach będzie sprzyjać spacerom. Na południowym zachodzie kraju przewidywane jest małe zachmurzenie. Więcej chmur pojawi się na północy i wschodzie, gdzie lokalnie może słabo popadać.

Temperatura wyniesie przeważnie od 12 do 15 stopni. W Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu będzie około 14 stopni, w Krakowie również 14, a w Szczecinie 15 stopni.

Trzeba jednak uważać na poranne mgły, które miejscami ograniczą widoczność do 200 metrów. Nad morzem wiatr może osiągać w porywach 60 km/h.

IMGW ostrzega też przed chłodnymi nocami. Lokalnie możliwe będą przymrozki. Mimo to weekend w dużej części Polski zapowiada się całkiem przyjemnie, szczególnie dla miłośników jesiennych spacerów.

Sonda
Co sądzisz o urlopie jesienią zamiast latem?
QUIZ. Czy rozpoznasz te auta PRL na zdjęciach? Same klasyki!
Pytanie 1 z 10
Co to za samochód?
QUIZ - Rozpoznaj po zdjęciu auto PRL
Top 3 trendy zapachowe na jesień 2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

POGODA
PROGNOZA