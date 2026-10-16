Weekend jak ze snu, złota polska jesień! Ale jeden region będzie miał pecha

Piękny weekend i złota polska jesień! Jeden region będzie miał pecha. W sobotę spadnie deszcz

Złota polska jesień nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa! Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najbliższy weekend, 17–18 października, przyniesie w większości kraju spokojną i dość słoneczną pogodę. Miejscami temperatura wzrośnie do 17 stopni Celsjusza. Będą jednak regiony, w których przydadzą się parasole.

Pogoda na sobotę, 17 października. Zachód Polski będzie miał pecha

W sobotę najwięcej chmur i deszczu pojawi się na zachodzie Polski. Nad krańce zachodnie dotrze front atmosferyczny, który przyniesie przelotne opady. Padać może zwłaszcza na Pomorzu Zachodnim, a także na pozostałej części wybrzeża. W drugiej połowie dnia słaby deszcz możliwy jest również na zachodzie Dolnego Śląska.

W Szczecinie będzie około 13 stopni, w Koszalinie 14, a w Gdańsku 13 stopni. Cieplej zapowiada się w Zielonej Górze, gdzie termometry wskażą 17 stopni. W Poznaniu i Wrocławiu będzie odpowiednio 15 i 16 stopni.

Znacznie więcej szczęścia do pogody będą mieli mieszkańcy centrum i wschodu kraju. W Warszawie temperatura wyniesie 12 stopni, w Łodzi 14, a w Lublinie 11 stopni. Tam można liczyć na przejaśnienia, a nawet rozpogodzenia.

Pogoda na niedzielę, 18 października. Poranki będą mgliste

W niedzielę pogoda w wielu miejscach będzie sprzyjać spacerom. Na południowym zachodzie kraju przewidywane jest małe zachmurzenie. Więcej chmur pojawi się na północy i wschodzie, gdzie lokalnie może słabo popadać.

Temperatura wyniesie przeważnie od 12 do 15 stopni. W Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu będzie około 14 stopni, w Krakowie również 14, a w Szczecinie 15 stopni.

Trzeba jednak uważać na poranne mgły, które miejscami ograniczą widoczność do 200 metrów. Nad morzem wiatr może osiągać w porywach 60 km/h.

IMGW ostrzega też przed chłodnymi nocami. Lokalnie możliwe będą przymrozki. Mimo to weekend w dużej części Polski zapowiada się całkiem przyjemnie, szczególnie dla miłośników jesiennych spacerów.

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