Ile można zarobić w Biedronce?

Od stycznia 2026 r. wynagrodzenie na stanowisku Sprzedawcy-Kasjera oraz Sprzedawcy Lady Tradycyjnej w Biedronce wynosi od 5300 do 5650 zł brutto miesięcznie. Wysokość pensji zależy m.in. od lokalizacji sklepu. Na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć osoby z dłuższym stażem. Pracownicy, którzy przepracowali w Biedronce ponad 3 lata, zarabiają od 5450 do 5900 zł brutto miesięcznie.

Sieć podkreśla również, że wynagrodzenie obejmuje nie tylko płacę zasadniczą. W skład pensji na stanowiskach początkowych wchodzą także nagroda za obecność, a dodatkowo pracownicy mogą otrzymać miesięczną premię uzależnioną m.in. od realizacji budżetu i przestrzegania procedur operacyjnych. Jak sytuacja przedstawia się w Lidlu?

Ile zarabia pracownik Lidla?

W przypadku Lidla stawki początkowe są nieco wyższe. Pracownicy sklepów na początku zatrudnienia mogą zarabiać od 5600 do 6300 zł brutto miesięcznie. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zależy m.in. od stanowiska, lokalizacji sklepu oraz doświadczenia pracownika.

Biedronka czy Lidl? Gdzie pensja jest wyższa?

Porównując same podstawowe stawki, Lidl wypada korzystniej na początku zatrudnienia. W Biedronce pracownik może liczyć na 5300–5650 zł brutto miesięcznie, natomiast w Lidlu stawka początkowa wynosi 5600–6300 zł brutto.

Trzeba jednak pamiętać, że ostateczne zarobki zależą także od dodatków, premii, stażu pracy i konkretnego stanowiska. Dlatego sama pensja podstawowa nie zawsze pokazuje pełną wartość oferty zatrudnienia.

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Biedronka i Lidl szukają pracowników

Zarówno Biedronka, jak i Lidl regularnie prowadzą rekrutacje do swoich sklepów w całej Polsce. Oferty dotyczą różnych stanowisk, dlatego osoby zainteresowane pracą w handlu mogą sprawdzić aktualnie dostępne wakaty w swoim mieście lub okolicy. Warto zaglądać bezpośrednio na strony internetowe obu sieci, ponieważ liczba i rodzaj ofert mogą się na bieżąco zmieniać.