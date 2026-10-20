Niepokojący poranek na Lubelszczyźnie! CB wysłało alert. Rosja atakuje Ukrainę

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-20 6:30

Niepokojące informacje napłynęły we wtorkowy poranek z pogranicza polsko-ukraińskiego. O godz. 5.23 mieszkańcy woj. lubelskiego otrzymali pilny alert dotyczący trwającego rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę. W komunikacie poinformowano, że polskie lotnictwo operuje w przestrzeni powietrznej i monitoruje rozwój sytuacji. Wcześniej tej samej nocy ostrzeżenia trafiały również do mieszkańców Podkarpacia.

Dwa myśliwce w locie na tle błękitnego nieba. Obok miniatura z treścią Alertu RCB. O zagrożeniu przeczytasz na SE.
Autor: /screen RCB/ Pexels.com zdj. ilustracyjne

Alarm o świcie. Mieszkańcy otrzymali pilny komunikat

Wtorek rozpoczął się od niepokojącego komunikatu dla mieszkańców Lubelszczyzny. O godz. 5.23 na telefony osób przebywających w regionie dotarł alert ostrzegający przed rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.

W wiadomości podkreślono, że sytuacja jest monitorowana, a polskie lotnictwo operuje w przestrzeni powietrznej. Mieszkańcy zostali również poproszeni o oczekiwanie na kolejne komunikaty.

— UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów — brzmiała treść ostrzeżenia.

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Rosja czynnie zaangażowała się we wsparcie jednej ze stron konfliktu w czasie wojny o Górski Karabach. Między innymi przekazała dostawy broni warte prawie miliard dolarów:

Rosyjski dron blisko polskiej granicy?

Niepokój potęgują doniesienia dotyczące sytuacji po drugiej stronie granicy. Nieoficjalne kanały monitorujące ruch dronów informowały o rosyjskim bezzałogowcu, który miał pojawić się w obwodzie wołyńskim, w pobliżu Włodzimierza. To rejon oddalony o około 20 km od granicy z Polską.

Informacje te pojawiły się w czasie trwającego rosyjskiego ataku na Ukrainę. W komunikacie skierowanym do mieszkańców Lubelszczyzny zaznaczono, że polskie lotnictwo pozostaje aktywne w przestrzeni powietrznej.

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To już kolejne alerty tej samej nocy

Wtorkowy komunikat nie był pierwszym ostrzeżeniem wysłanym w związku z rosyjskim atakiem. Już w poniedziałek około godz. 21 alert otrzymali mieszkańcy woj. lubelskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenie zostało odwołane o godz. 22.30.

Kolejny komunikat trafił do mieszkańców obu regionów po godz. 23. Ten alert odwołano kilkanaście minut po północy.

Nad ranem ostrzeżenie ponownie skierowano do mieszkańców Lubelszczyzny. Sytuacja pozostawała monitorowana, a w komunikacie zapowiedziano możliwość przekazania kolejnych informacji.

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