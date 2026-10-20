Rossmann mocno obniżył cenę popularnego zapachu. Perfumy Yves Saint Laurent tańsze o 170 zł

Rossmann ruszył z promocją na wodę perfumowaną Yves Saint Laurent Black Opium.

Popularny zapach można kupić o 170 zł taniej niż normalnie.

Oferta jest ważna do 21 października 2026 r. lub do momentu wyczerpania dostępnych ilości.

Rossmann, to sieć drogerii cieszy się niesłabnącym zaufaniem klientów. Na sklepowych półkach znajdziemy szeroki wybór kosmetyków i produktów codziennego użytku, a częste obniżki cen zachęcają do zakupów. Teraz warto przyjrzeć się ofercie na perfumy Yves Saint Laurent Black Opium, które od debiutu w 2014 roku zdobyły serca miłośniczek słodko-kawowych zapachów.

Black Opium. Czym wyróżnia się ten kultowy zapach Yves Saint Laurent?

Black Opium to bez wątpienia jeden z największych hitów francuskiego domu mody Yves Saint Laurent i zarazem jeden z najbardziej rozpoznawalnych zapachów na świecie. Flakon tych perfum łączy słodycz z intrygującymi nutami, tworząc idealną propozycję na wieczorne wyjścia i jesienne dni. Uwagę zwraca również designerski flakon ozdobiony błyszczącymi drobinkami. Pierwsze nuty to połączenie gruszki, różowego pieprzu i kwiatu pomarańczy. Potem wyraźniejsze stają się wonie kawy, jaśminu, gorzkiego migdału i lukrecji. Bazę stanowią z kolei wanilia, paczula, drzewo kaszmirowe i cedr. Efektem jest wyrazisty aromat, który zyskał status kultowego.

Perfumy Yves Saint Laurent Black Opium taniej o 170 zł. Zasady promocji

Perfumy od Yves Saint Laurent są ulubionym zapachem milionów kobiet na całym świecie. Dla fanów tego zapachu to doskonała wiadomość: za flakon 90 ml w Rossmannie zapłacimy teraz 429,99 zł zamiast 599,99 zł. Promocja trwa od 8 do 21 października 2026 r. (lub do wyczerpania zapasów). Należy jednak pamiętać, że oferta dotyczy wyłącznie zakupów przez internet – w sklepie online lub aplikacji. Jeśli szukasz prezentu lub chcesz wzbogacić swoją kolekcję o zapach z nutą kawy i wanilii, to idealny moment. Warto się spieszyć, bo to już ostatnie dni trwania tej wyjątkowej promocji.

Królowa zapachów na jesień - wanilia

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