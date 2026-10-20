Rossmann mocno obniżył cenę popularnego zapachu. Perfumy Yves Saint Laurent tańsze o 170 zł

- Rossmann ruszył z promocją na wodę perfumowaną Yves Saint Laurent Black Opium.
- Popularny zapach można kupić o 170 zł taniej niż normalnie.
- Oferta jest ważna do 21 października 2026 r. lub do momentu wyczerpania dostępnych ilości.
Rossmann, to sieć drogerii cieszy się niesłabnącym zaufaniem klientów. Na sklepowych półkach znajdziemy szeroki wybór kosmetyków i produktów codziennego użytku, a częste obniżki cen zachęcają do zakupów. Teraz warto przyjrzeć się ofercie na perfumy Yves Saint Laurent Black Opium, które od debiutu w 2014 roku zdobyły serca miłośniczek słodko-kawowych zapachów.
Black Opium. Czym wyróżnia się ten kultowy zapach Yves Saint Laurent?
Black Opium to bez wątpienia jeden z największych hitów francuskiego domu mody Yves Saint Laurent i zarazem jeden z najbardziej rozpoznawalnych zapachów na świecie. Flakon tych perfum łączy słodycz z intrygującymi nutami, tworząc idealną propozycję na wieczorne wyjścia i jesienne dni. Uwagę zwraca również designerski flakon ozdobiony błyszczącymi drobinkami. Pierwsze nuty to połączenie gruszki, różowego pieprzu i kwiatu pomarańczy. Potem wyraźniejsze stają się wonie kawy, jaśminu, gorzkiego migdału i lukrecji. Bazę stanowią z kolei wanilia, paczula, drzewo kaszmirowe i cedr. Efektem jest wyrazisty aromat, który zyskał status kultowego.
Perfumy Yves Saint Laurent Black Opium taniej o 170 zł. Zasady promocji
Perfumy od Yves Saint Laurent są ulubionym zapachem milionów kobiet na całym świecie. Dla fanów tego zapachu to doskonała wiadomość: za flakon 90 ml w Rossmannie zapłacimy teraz 429,99 zł zamiast 599,99 zł. Promocja trwa od 8 do 21 października 2026 r. (lub do wyczerpania zapasów). Należy jednak pamiętać, że oferta dotyczy wyłącznie zakupów przez internet – w sklepie online lub aplikacji. Jeśli szukasz prezentu lub chcesz wzbogacić swoją kolekcję o zapach z nutą kawy i wanilii, to idealny moment. Warto się spieszyć, bo to już ostatnie dni trwania tej wyjątkowej promocji.