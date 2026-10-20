Wlej dokładnie 4 łyżki do marniejącego skrzydłokwiatu. W jedną noc roślina się podniesie, a pożółkłe liście zaczną się zielenić. Jesienny nawóz wspierający skrzydłokwiat

Popularny skrzydłokwiat wchodzi w okres spoczynku; kluczowa jest zmiana pielęgnacji, by zachował witalność na wiosnę.

Ogranicz podlewanie i nawożenie, ale nie zapomnij o regularnym zraszaniu liści, by zapewnić mu tropikalną wilgotność.

Odkryj, jaki jeden domowy nawóz zastosować w październiku jako ostatnie wzmocnienie i czego unikać, by bujnie zakwitł!

Jak pielęgnować skrzydłokwiat jesienią i zimą?

Skrzydłokwiat to jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych. W warunkach domowych kwitnie od marca do września, a następnie wchodzi w okres spoczynku. Oznacza to, że roślina potrzebuje mniej pielęgnacji. W okresie od listopada do lutego należy zmniejszyć częstotliwość podlewania oraz całkowicie zaprzestać nawożenia. Wodę należy dostarczać, gdy podłoże będzie całkowicie suche. Zawsze trzeba odlać nadmiar wody z podstawki, aby nie doprowadzić do gnicia korzeni. Skrzydłokwiat naturalnie pochodzi z wilgotnych lasów tropikalnych i zwłaszcza zimą potrzebuje odpowiednich warunków powietrza. Nagrzane grzejniki często wysuszają powietrze. W tym czasie warto raz w tygodniu obficie zraszać liście skrzydłokwiatu przegotowaną i odstaną wodą. Dzięki temu łodygi i liście pozostaną w dobrej kondycji. W naszych domach, zwłaszcza w sezonie grzewczym, potrafi spaść nawet poniżej 30 proc.. Taka drastyczna zmiana to dla rośliny ogromny stres, który manifestuje się brązowieniem końcówek liści, brakiem nowych pąków kwiatowych, a nawet zwiększoną podatnością na ataki szkodników. Zapewnienie odpowiedniej wilgotności jest więc nie tylko kwestią estetyki, ale przede wszystkim zdrowia i kondycji rośliny.

Skrzydłokwiat jesienią i zimą potrzebuje jasnego stanowiska, bez przeciągów i ciągłego wahania się temperatur. Regularnie obracaj doniczkę, aby wszystkie strony rośliny miały dostęp do światła. Dodatkowo, raz na kilka tygodni delikatnie przetrzyj liście wilgotną ściereczką. Warstwa kurzu może blokować proces fotosyntezy, osłabiając roślinę i zmniejszając jej zdolność do przyswajania światła.

Wlej dokładnie 4 łyżki do doniczki ze skrzydłokwiatem. Ostatnie nawożenie przed okresem spoczynku

Jeżeli Twój skrzydłokwiat po skończonym kwitnieniu zaczął marnieć, to październik jest ostatnim miesiącem, aby zastosować odżywki wzmacniające. W tym okresie wybieraj nawozy, które nie stymulują do kwitnienia, a jedynie poprawiają zdolności regeneracyjne i odbudowujące rośliny. Eksperci wskazują, że dobrym pomysłem są domowe odżywki. Dostarczają one wielu cennymi witamin i minerałów, ale ich stężenie nie jest na tyle duże, aby doprowadzić do przenawożenia. W październiku świetnie sprawdzi się naturalny nawóz na bazie żelatyny. W jednej szklance wody rozpuść 1 łyżkę żelatyny. Następnie podlewaj skrzydłokwiaty 4 łyżkami roztworu na doniczkę. Żelatyna zawiera aminokwasy, które wzmacniają układ korzeniowy, a także poprawiają odporność rośliny. Dostarcza także azotu, który pobudza przyrost liści. Dawka ta jest jednak na tyle nieduża, że nie ma ryzyka sztucznego wydłużania okresu wegetacji. Pamiętaj, że październik to ostatni miesiąc na nawożenia. Późną jesienią skrzydłokwiat przechodzi w okres regeneracji i kumuluje energię na odpoczynek.

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