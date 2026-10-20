Drzwi skrzypią niemiłosiernie? Nie potrzebujesz drogich preparatów. Ten produkt znajdziesz we własnej kuchni

Hałaśliwe dźwięki przy otwieraniu drzwi zazwyczaj są efektem zaniedbanych zawiasów, które po prostu wymagają wyczyszczenia i nasmarowania.

Zanim pobiegniesz do sklepu po specjalne środki, spróbuj dokładnie zlokalizować źródło irytującego dźwięku i upewnij się, że problem leży w metalowych częściach zawiasu.

Zastosowanie odrobiny właściwego preparatu poślizgowego powinno wyciszyć skrzypienie, ale pamiętaj, że nie każdy kuchenny środek będzie do tego odpowiedni.

Jeśli po nasmarowaniu drzwi wciąż wydają z siebie dźwięki, ciężko chodzą lub zahaczają o ościeżnicę, być może trzeba będzie dokręcić zawiasy lub wyregulować całe skrzydło.

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Jak zlokalizować skrzypiące drzwi? Dokładnie sprawdź zawiasy

Charakterystyczny pisk zazwyczaj dobiega z miejsca, w którym ocierają się o siebie metalowe części mechanizmu. Zanim przystąpisz do działania, warto powoli otwierać i zamykać skrzydło drzwiowe. Takie testy pomogą ci bezbłędnie namierzyć ten konkretny zawias, który odpowiada za domowe koncerty.

Gdy masz pewność, że to zawias powoduje problem, możesz nanieść na niego odrobinę substancji smarującej. W domach często ratujemy się olejem, na przykład maszynowym lub mineralnym, ale trzeba uważać z produktami spożywczymi. Nie każdy tłuszcz kuchenny będzie odpowiedni na dłuższą metę, ponieważ może on tracić swoje właściwości, stawać się lepki i zbierać brud.

Smarowanie zawiasów. Czasem wystarczy odrobina oleju

Mając odpowiedni preparat, nie musisz aplikować go w ogromnych ilościach. Kluczem jest precyzyjne nałożenie małej kropli w szczelinę, gdzie stykają się ruchome elementy. Po aplikacji trzeba kilkukrotnie poruszyć skrzydłem drzwi, aby ciecz mogła dokładnie spenetrować cały mechanizm.

Aby uniknąć bałaganu, podczas pracy podłóż pod zawias kawałek papieru lub ściereczkę. Resztki preparatu zetrzyj, ponieważ nadmierna ilość smaru zadziała jak magnes na unoszący się w powietrzu kurz.

Jeśli po zabiegu dźwięk nadal jest słyszalny, warto dokładniej zbadać całą konstrukcję. Przyczyną mogą być poluzowane śruby, opadnięcie skrzydła albo jego złe wyregulowanie. W masywnych drzwiach problem objawia się czasem szorowaniem o framugę, a w takich przypadkach użycie smaru da tylko krótkotrwałą ulgę.

Przed aplikacją jakichkolwiek środków warto od czasu do czasu usunąć kurz z zawiasów. Nie musisz tego robić regularnie, ale jeśli widzisz nagromadzony brud, oczyść powierzchnię. Dzięki temu smar przedostanie się do wnętrza mechanizmu, a nie utworzy na zewnątrz klejącej się warstwy.