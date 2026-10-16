Rozsyp 2 łyżeczki na korzenie żółknącego skrzydłokwiatu i wsadź go do nowej ziemi. Marniejąca roślina szybko się zregeneruje i zazieleni. Sposób na uratowanie marniejącego skrzydłokwiatu

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-16 5:22

Marniejący i żółknący skrzydłokwiat często wymaga przesadzenia do nowego podłoża. I jest to dla niego jedyny ratunek w sytuacji, gdy został przelany i jego korzenie zaczynają gnić. Jeśli chcesz poprawić jego kondycję, to podczas przesadzania posyp jego korzenie 2 łyżeczkami tej przyprawy. Dzięki temu skrzydłokwiat szybko się zregeneruje i zazieleni.

Zwiędły skrzydłokwiat z żółtymi i brązowymi liśćmi w żółtej doniczce. O ratowaniu kwiatów przeczytasz na SE.
Autor: Liliya Filakhtova/ Getty Images Jeśli w podłożu w doniczce jest nadmiar wody, to liście rośliny żółkną, zaczynają się zwijać, więdną
  • Twój skrzydłokwiat marnieje, liście żółkną i opadają? Często winowajcą jest nadmierne podlewanie, prowadzące do niebezpiecznego gnicia korzeni.
  • Ratunkiem jest pilne przesadzenie rośliny i precyzyjne usunięcie chorych korzeni, ale to kluczowy pierwszy krok do odnowy.
  • Poznaj zaskakujący domowy sposób, który zregeneruje Twoją roślinę i sprawi, że odzyska bujną zieleń, nawet po najgorszym przelaniu!

Jak uratować marniejący skrzydłokwiat?

Skrzydłokwiat to roślina doniczkowa, która potrafi dać znać, kiedy coś jej nie odpowiada. I choć nie jest to roślina wymagająca w pielęgnacji, to jednak czasami z niewiadomych przyczyn marnieje. Wówczas jego liście żółkną lub brązowieją, a on sam wyraźnie opada i nie wypuszcza nowych pędów. Z tego powodu zastanawiamy się, co zrobić, aby uratować żółknący skrzydłokwiat. Oczywiście kluczem do sukcesu jest poprawne zdiagnozowanie przyczyny żółknięcia liści naszego skrzydłokwiatu. Najczęściej winne jest po prostu nadmierne podlewanie rośliny. Wówczas liście skrzydłokwiatu żółkną, pojawiają się na nich brązowe plamy, a podłoże jest stale mokre i może brzydko pachnieć. To prowadzi do gnicia korzeni, co jest dla rośliny bardzo niebezpieczne. Jedynym ratunkiem dla żółknącego z powodu przelania skrzydłokwiatu jest przesadzenie go do nowego podłoża i wcześniejsze usunięcie zgniłych korzeni.

Rozsyp 2 łyżeczki na korzenie żółknącego skrzydłokwiatu i wsadź go do nowej ziemi. Szybko się zregeneruje i zazieleni

Jedynym słusznym sposobem na uratowanie przelanego skrzydłokwiatu jest przesadzenie go do nowego podłoża. Jak to zrobić? Najpierw wyjmij roślinę z doniczki i delikatnie usuń jak najwięcej starego, mokrego podłoża. Następnie sięgnij po ostry nóż lub sekator i odetnij nim wszystkie zgniłe, czarne, miękkie korzenie. Pozostaw tylko te zdrowe, która są jędrne w białym kolorze. Warto na tym etapie posypać te przycięte korzenie cynamonem. Po obcięciu zgniłych lub uszkodzonych korzeni, pozostaw roślinę na chwilę, aby rany lekko przeschły. Następnie bardzo delikatnie oprósz miejsca cięć sproszkowanym cynamonem i posadź roślinę w świeżym podłożu. Cynamon działa jak naturalny środek dezynfekujący i pomóc zapobiec infekcjom grzybiczym skrzydłokwiatu. Pamiętaj, że skrzydłokwiat lubi lekkie, przepuszczalne i przewiewne podłoże, które dobrze odprowadza nadmiar wody, ale jednocześnie utrzymuje umiarkowaną wilgoć.

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