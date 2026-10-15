Roxie Węgiel wodziła na pokuszenie w czerwonej, koronkowej mini. Była ultrakrótka!

Roksana Węgiel kusiła na potęgę. W takiej mini pojawiła się na scenie!

Roksana Węgiel jest młoda, piękna (i utalentowana!). I ani myśli chować swoich atutów pod zwojami tkanin. Jej kreacje zazwyczaj odsłaniają sporo ciała, ale czy można się dziwić? 21-latka, choć mocno przywiązana do wiary, chętnie pokazuje zgrabne nogi czy ładnie umięśniony brzuch. Ciężko trenuje, by tak się prezentować. Gdy Roxie wyszła na scenę podczas gali Kobieta Roku Glamour 2026, nie dało się od niej oderwać oczu.

Wyglądała świetnie w kusej sukience, która eksponowała zgrabne nogi gwiazdy i podkreślała jej wąską talię, jednocześnie, jakby dla równowagi, zasłaniając dekolt i ramiona Roksany. Węgiel w tym koronkowym wdzianku pozowała na czerwonym dywanie i odbierała nagrodę w kategorii Popkultura, ale nie tylko! Na scenę wyszła również po to, aby zaśpiewać. Wykonała aż cztery piosenki: "Błękit", "Jesień trwa", "Na szeroką wodę" i "Anyone I want to be".

Zobacz także: Roksana Węgiel zsuwa spodnie i chwali się kaloryferem na brzuchu! Forma marzenie!

Roxie Węgiel trafiła do więzienia. Tak wspomina pobyt za kratami

37

Roxie Węgiel na czerwonym dywanie. Gwiazd było znacznie więcej!

Roksana słusznie skradła uwagę podczas gali, ale gwiazd, które kusiły i przyciągały wzrok, było o wiele, wiele więcej. Edyta Herbuś wyglądała spektakularnie w fantazyjnej, zielonej kreacji do ziemi, Joanna Koroniewska postawiła na czarną mini z koronki (spod której widać było bieliznę), Sara James była nie do poznania w czarnej sukience sięgającej do ziemi i z poziomymi prześwitami, a Kamila Urzędowska (a więc Łęcka z "Lalki") wyróżniła się długą sukienką w intensywnie czerwonym kolorze. Ada Fijał postawiła na róż, a Margaret na lśniący zestaw niczym z "Matriksa".

Zdjęcia znanych i lubianych na gali Kobieta Roku Glamour 2026 znajdziecie niżej.

Zobacz także: Roxie węgiel najpierw odsłoniła zabójcze nogi, później ponętny biust! W której sukience wyglądała lepiej?

Zobacz więcej zdjęć. "Lalka", Roxie i gwiazda "M jak miłość" błyszczały w tłumie gwiazd. Obłędne stylizacje na gali "Kobieta Roku Glamour"

90

46