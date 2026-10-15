"Lalka", Roxie i gwiazda "M jak miłość" błyszczały w tłumie gwiazd. Obłędne stylizacje na gali "Kobieta Roku Glamour"

Gwiazdy na gali Kobieta Roku Glamour

Gala Kobieta Roku Glamour to okazja, by spotkać przedstawicielki różnych światów show-biznesu. Nie inaczej było 15 października 2026 r. Na wydarzeniu pojawiły się zarówno gwiazdy znane z telewizji i kina, jak i osoby, które zdobyły popularność w internecie. Przed obiektywami aparatów pozowały m.in. Maffashion, Kamila Urzędowska, Maffashion, Roxie, Joanna Koroniewska. A to tylko początek dłigiej listy nazwisk - rzadko można spotkać w jednym miejscu aż tyle gwiazd - zobacz w naszej galerii zdjęć!

Takie wydarzenia to nie tylko okazja do spotkań, ale także możliwość zaprezentowania efektownych stylizacji. Gwiazdy chętnie pokazują się na ściankach, a ich kreacje szybko stają się tematem rozmów. Tym razem uwagę zwracały między innymi odważne fasony i mocne kolory.

Roxie oszałamia w koronkowej czerwieni

Roxie postawiła na intensywną czerwień. Jej dopasowana mini została ozdobiona koronką i błyszczącymi aplikacjami, które nadały całości wieczorowego charakteru. Sukienka miała długie, prześwitujące rękawy oraz wysoką stójkę. Przezroczysty materiał i bogate zdobienia sprawiły, że kreacja była elegancka i wyrazista.

Piosenkarka zdecydowała się na krótką długość, która odsłaniała nogi, a dopasowany fason podkreślał sylwetkę. Całość uzupełniły rozpuszczone, proste włosy i mocno zaakcentowany makijaż oczu. Roxie postawiła na stylizację, która łączyła klasę z "pazurem".

Słynna Małgosia z "M jak miłość" zaszalała z mini

Na gali pojawiła się także Joanna Koroniewska. Słynna Małgosia Mostowiak z serialu "M jak miłość" również zdecydowała się na odważniejszy fason i wybrała koronkową mini. Krótka, czarna sukienka pozwoliła jej wyeksponować obłędnie długie nogi. Koronka od lat pojawia się w modzie na wielkie wyjścia, ale w połączeniu z krótkim krojem nabiera bardziej zadziornego charakteru.

W tłumie gwiazd trudno było się przecisnąć

Wśród gwiazd obecnych na gali znalazły się także Maffashion, Margaret, Blanka Stajkow, Julia Żugaj, Ada Fijał - zobaczcie wszystkich w naszej galerii zdjęć. Obie dołączyły do grona znanych postaci, które tego wieczoru pozowały przed fotoreporterami. Na ściance pojawiła się również Kamila Urzędowska, której stylizację można dopisać do modowego przeglądu z wydarzenia.

Gala Kobieta Roku Glamour po raz kolejny zgromadziła znane nazwiska polskiego show-biznesu. Uwagę przyciągały nie tylko same uczestniczki, ale również ich wybory modowe. Czerwień, koronki i odważniejsze fasony stały się jednym z ciekawszych wątków wieczoru. Dobry trend modowy?

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