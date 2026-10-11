Roxie węgiel najpierw odsłoniła zabójcze nogi, później ponętny biust! W której sukience wyglądała lepiej?

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-10-11 8:27

W sobotę wieczorem tłum gwiazd pojawił się na Stadionie Narodowym. Nie zabrakło również Roksany Węgiel. Młodziutka piosenkarka zaprezentowała się w aż dwóch kreacjach. Biała sukienka odsłoniła zgrabne jej zgrabne nogi, druga bujny biust! W którym wydaniu wyglądała lepiej?

"Roztańczony Narodowy": Tłum gwiazd pojawił się na wyjątkowej scenie

"Roztańczony Narodowy" to jedna z największych imprez muzycznych w Polce! Co roku przyciąga tysiące fanów z całego kraju. Na scenie prezentują się największe gwiazdy muzyki disco, dance, latino i pop. Jubileuszowa dziesiąta edycja odbyła się w sobotę, 10 października.

Na multimedialnej scenie 360 stopni wystąpili m.in. Blanka Stajkow, Magdalena Narożna oraz Piękni i Młodzi, Marcin Miller, Magdalena "Kajra" Kajrowicz, Sławomir Zapała, Andrzej Piaseczny, Golec uOrkiestra czy Cleo.

Aż dwa razy na scenę wychodziła Roksana Węgiel. Młodziutka piosenkarka zaśpiewała razem z ikoną polskiej piosenki, czyli Marylą Rodowicz. Artystki wykonały odświeżoną wersją przeboju "Damą być". Później Roxie wróciła na scenę sama i zaśpiewała singiel ze swojej trzeciej płyty "Błękit".

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Roksana Węgiel: Dwa występy i dwie zjawiskowe kreacje!

Roksana Węgiel w sobotni wieczór zachwyciła nie tylko głosem, ale również zjawiskowymi kreacjami. Podczas występu z Marylą Rodowicz miała na sobie białą minisukienkę, która przypominała ekstrawagancką suknię ślubną z gorsetową górą.

Uwagę zwracał asymetryczny dół z koronkowym wykończeniem, który odsłonił zabójczo zgrabne nogi piosenkarki. Całość stylizacji uzupełniła srebrnymi sandałkami na wysokich obcasach i błyszczącą biżuterią.

Druga kreacja była jeszcze bardziej spektakularna. Błękitna, mocno wycięta suknia przyciągała spojrzenia głębokim dekoltem w kształcie litery V oraz bogatymi zdobieniami z połyskujących aplikacji i cekinów. Dopasowana góra podkreśliła szczupłą talię 21-latki. W tej stylizacji Roksana Węgiel wyglądała niczym gwiazda złotej ery Hollywood!

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Roxie Węgiel w białej sukience. Na miniaturach piosenkarka w błękitnej i białej kreacji. O szczegółach w SE.
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ROKSANA WĘGIEL
ROKSANA (ROXIE) WĘGIEL