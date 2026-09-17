Roxie Węgiel podbija Nowy Jork zabójczymi nogami! Króciutka kreacja sporo odsłoniła

Roksana Węgiel dorastała na oczach całej Polski

Od zwycięstwa w pierwszej edycji "The Voice Kids" Roksana Węgiel (21 l.) nie schodzi z medialnych afiszy. Młoda piosenkarka, która dosłownie dorastała na oczach całej Polski, w ostatnich latach przeszła sporą metamorfozę. Roxie odcięła się grubą kreską od wizerunku dziecięcej gwiazdki.

W osiemnaste urodziny Roxie potwierdziła związek ze starszym o osiem lat Kevinem Mglejem (29 l.). Później zaczęła się jej metamorfoza. Młodziutka piosenkarka wybierała coraz odważniejsze stroje sceniczne, a i prywatnie równie chętnie odsłaniała coraz więcej ciała. Dziś na jej Instagramie nie brakuje zdjęć z wakacji, na których prezentuje wyćwiczoną sylwetkę oraz kreacji, które nie zasłaniają za wiele.

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Roksana Węgiel bryluje w Nowym Jorku. Chwali się długimi nogami

Podczas branżowych imprez chętnie wybiera kreacje, które odsłaniają jej niezwykle zgrabne nogi. Nie inaczej było w Nowym Jorku, gdzie młodziutka piosenkarka wzięła udział w kultowym tygodniu mody. Roksana Węgiel pojawiła się na pokazie firmy, którą reprezentuje. Pojawienie się polskiej artystki na hucznym wydarzeniu zwróciło uwagę samej Caroliny Herrery, kreatorki tego luksusowego imperium modowego.

Kilka godzin później Roxie wrzuciła do sieci zdjęcia z ulic Nowego Jorku. 21-latka pozuje na nich niczym rasowa blogerka modowa. Ma na sobie obszerną marynarkę w wężowy wzór oraz króciutką spódniczkę do kompletu. Zabudowana na górze kreacja odsłoniła długie do nieba nogi piosenkarki!

Roksana Węgiel wyruszyła do Stanów nie tylko na pokaz. Roksana Węgiel razem z mężem pracują obecnie nad nowym teledyskiem. Kevin pokazał kadr w swoich mediach społecznościowych.

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