Roksana Węgiel bryluje w Nowym Jorku. Spotkała się z ikoną mody

Międzynarodowe sukcesy Roksany Węgiel

Obecnie Roksana Węgiel należy do grona najbardziej wpływowych i dochodowych postaci na polskiej scenie rozrywkowej. Jej aktywność od dłuższego czasu wykracza poza granice naszego kraju. Wokalistka nawiązuje kooperacje z globalnymi markami, jednak muzyka pozostaje jej głównym priorytetem. Dla 21-letniej gwiazdy miniony rok był niezwykle owocny. Wydawnictwo zatytułowane "Błękit" spotkało się z ciepłym przyjęciem, a występy plenerowe niezmiennie gromadziły wielotysięczną publiczność.

Roxie Węgiel jako twarz znanej marki w Nowym Jorku

Po intensywnych występach na scenie piosenkarka zrezygnowała z odpoczynku. W towarzystwie swojego męża, Kevina Mgleja, Roksana Węgiel wyruszyła do Stanów Zjednoczonych, aby uczestniczyć w pokazie firmy, którą reprezentuje. Pojawienie się polskiej artystki na hucznym wydarzeniu zwróciło uwagę samej Caroliny Herrery, kreatorki tego luksusowego imperium modowego. Wokalistka udostępniła w swoich mediach społecznościowych wideo, na którym widać jej spotkanie z 87-letnią legendą designu.

Spotkanie Roksany Węgiel z ikoną mody Caroliną Herrerą

Dla młodej piosenkarki obcowanie z postaciami światowego formatu nie jest nowością. Już w latach nastoletnich miała okazję poznać gwiazdy takie jak Dua Lipa czy Cristiano Ronaldo. Niedawno relacjonowała spotkanie z Becky G, a teraz zamieniła kilka słów z Caroliną Herrerą, prawdziwą autorytetem w świecie mody. Podekscytowana artystka podzieliła się swoimi wrażeniami z tego wyjątkowego momentu na platformach społecznościowych.

To była taka ogromna przyjemność spotkać Carolinę Herrerę osobiście. Jestem niezwykle dumna, że mogę być ambasadorką zapachu La Bomba. Nowa kolekcja jest taka szykowna! Jestem niesamowicie wdzięczna za możliwość zobaczenia jej wczoraj podczas New York Fashion Week - napisała na Instagramie.

Niewątpliwie 21-latka świetnie radzi sobie jako reprezentantka Polski na świecie, a jej kariera nadal nabiera tempa.

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