Ida Nowakowska narozrabia jako Cher. Co za wygibasy!

Ida Nowakowska stanęła przed trudnym wyborem. Postawiła na Cher

W programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" emocje sięgają zenitu, a wszystko za sprawą nowych zasad, które potrafią nieźle namieszać. Jedną z nich jest opcja "masz wybór", która może pojawić się podczas losowania postaci do kolejnego odcinka. Uczestnik zamiast jednej gwiazdy dostaje wtedy dwie propozycje do wyboru.

Taka sytuacja spotkała ostatnio Idę Nowakowską. Na ekranie pojawiły się dwie ikony muzyki - Shakira i Cher. Choć artystka nie ukrywała, że marzy o pełnej energii i tańca metamorfozie w kolumbijską wokalistkę, szybko zdała sobie sprawę, że to właśnie druga propozycja jest znacznie większym wyzwaniem.

Na scenie jak w prawdziwej burlesce. Ida Nowakowska zachwyciła jurorów

Ostatecznie Ida postanowiła zmierzyć się z legendą i wcieliła się w Cher, wykonując utwór "Welcome to Burlesque". Jej zadaniem było nie tylko odtworzenie wokalu, ale także przeniesienie na scenę wyjątkowej atmosfery prawdziwego, zmysłowego show. Było to ogromne wyzwanie, ale efekt okazał się piorunujący. Słów zachwytu Idzie Nowakowskiej nie szczędził oczarowany występem Piotr Gąsowski.

Piotr Gąsowski nie mógł powstrzymać wzruszenia. "Rozłożyło mnie to na łopatki"

Występ Idy Nowakowskiej zrobił gigantyczne wrażenie na jurorach, a zwłaszcza na Piotrze Gąsowskim. Aktor był tak poruszony, że postanowił zaskoczyć uczestniczkę swoją reakcją. Jego słowa mówią same za siebie.

Byłaś fantastyczna, Ida! To mnie rozłożyło na łopatki, dlatego specjalnie chciałem cię zaskoczyć i nie wstawać po wykonaniu. Teraz za to stoję, klaszczę i się wzruszam. Jesteś fantastyczna, dziękuję bardzo

- zachwycał się juror.

Zdjęcia Idy Nowakowskiej jako Cher znajdziecie w naszej galerii.

Premiera 3. odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" już w piątek o godz. 19.55 w Polsacie.

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Ida Nowakowska o Halo tu Polsat. Tak szczera nigdy nie była