Krawczyk NAGLE zniknął z czołówki "Na Wspólnej". Fani są wściekli na drastyczne zmiany: "Kpina!"

"Na Wspólnej" to telewizyjny fenomen

"Na Wspólnej” to absolutny filar polskiej telewizji i jeden z najdłużej emitowanych seriali w historii TVN, obecny w ramówce nieprzerwanie od stycznia 2003 roku.

Fabuła opiera się na losach dawnych wychowanków sierocińca, którzy po latach zdecydowali się zamieszkać razem w warszawskim bloku przy tytułowej ulicy. Scenariusz z powodzeniem łączy dramaty życiowe, miłosne perypetie i wyzwania rodzinne z wątkami poświęconymi aktualnym sprawom społecznym.

Sukces serialu od dwóch dekad buduje gwiazdorska obsada, w której znaleźli się m.in. Mieczysław Hryniewicz,

Ewa Gawryluk,

Grażyna Wolszczak,

Robert Kudelski

i Anna Guzik.

Serial od lat znajduje się w czołówce oglądanych produkcji w swoim paśmie telewizyjnym. Dodatkowo fani kochają go oglądać na streamingach typu HBO MAX czy Player.

Na Wspólnej. Nowa czołówka od września! Będą zmiany w obsadzie

Piosenka Krzysztofa Krawczyka była OD ZAWSZE w "Na Wspólnej"

Nieodłącznym symbolem serialu jest kultowa czołówka z piosenką śpiewaną przez Krzysztofa Krawczyka. Skomponowany przez Krzesimira Dębskiego utwór z tekstem Andrzeja Ignatowskiego stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych motywów muzycznych w historii polskiej telewizji. Czołówka w różnych wersjach towarzyszła serialowi od samego początku. W pierwszych latach produkcji bez zmian, po pandemii stawała się ona nowocześniejsza i łagodniejsza, ale jednocześnie zachowywano podstawowy tekst z wokalem Krawczyka.

Fani wściekli o nową czołówkę "Na Wspólnej"

Gdy Bożena Dykiel zmarła w lutym 2026, już wtedy było mówione o organiczeniu jej roli w serialu. Jej bohaterka Maria przebywała wtedy na wakacjach u swojej siostry. W sierpniu 2026 w serialu oficjalnie pożegnano właścicielkę baru i widzowie się zastanawiali, czy produkcja postanowi zmienić coś w czołówce. Okazało się, że owszem i to dosyć brutalnie.

Nowa czołówka jest bez słów (oprócz nucenia), zawiera w sobie tylko delikatną melodię. Dodatkowo nazwiska, według nowej mody są pisane małymi literami. Postawiono na aktorów, które przez dłuższą część w serialu po prostu byli na drugim planie jak serialowa Kasia (Julia Chatys), Ola (Marta Wierzbicka), Marta (Joanna Jabłczyńska), Dex (Jak Jakubik). Jednak nie tylko do tego widzowie mają zastrzeżenia.

Najwięcej kontrowersji budzi fakt, że nie ma piosenki Krzysztofa Krawczyka, która była z serialem od lat. Widzowie nie mogą tego zrozumieć, a sam TVN w komentarzach unika odpowiedzi na takie pytania.

- Ta czołówka jest po prostu nijaka. Nie ma w niej mocnych akcentów, jak w poprzednich. Zabrakło też wspólnej grupy na końcu - napisała jedna internautka w komentarzach.

Niektóre komentarze są o wiele mocniejsze i zaznaczają, że poczuli się dosłownie oszukani przez TVN. Co ciekawe, pod głównym fanpage telewizji i serialu znajdują się głównie... pochwalne komentarze dot. czołówki.

Zdjęcia z nowej i poprzednich czołówek znajdziecie w naszej galerii zdjęć.