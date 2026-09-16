Joanna Jędrzejczyk zdradza powód wyprowadzki z Polski. Wybrała USA

Spis treści Powód wyprowadzki Joanny Jędrzejczyk. Zawodniczka mieszka w Las Vegas

Joanna Jędrzejczyk zdecydowała się na udział w "Tańcu z Gwiazdami" głównie dla wspaniałej przygody, co przeważyło o przyjęciu propozycji od twórców show. Była zawodniczka MMA mówi wprost, że chce zdobyć Kryształową Kulę, dzięki czemu byłaby pierwszą osobą związaną z UFC, która może pochwalić się takim sukcesem. Sportsmenka otrzymuje potężne wsparcie od prawdziwych legend ze świata mieszanych sztuk walki.

Myślę, że pojawienie się w mojej wizytówce Dany [White'a] czy Alexa Pereiry, który jest najbardziej hot nazwiskiem w całym MMA, jest czymś cudownym. Bardzo miło zareagowali. Jestem po Paige VanZant drugą zawodniczką UFC w historii, która wystąpiła w "Tańcu z Gwiazdami", tylko że ja wygram - powiedziała ze śmiałością w rozmowie z Eską.

Z doniesień wynika, że Jędrzejczyk, pomimo sprawdzenia się w zupełnie innej dziedzinie, absolutnie nie pozbyła się cech, które zaprowadziły ją na sportowy szczyt. W dalszym ciągu wyróżnia ją potężna siła walki i ogromna chęć rywalizacji z najlepszymi. Podczas kuluarowych rozmów na planie drugiego odcinka programu, sportsmenka zdradziła powody, dla których opuściła Polskę. Okazuje się, że wiązało się to ściśle z funkcjonowaniem w blasku fleszy.

Powód wyprowadzki Joanny Jędrzejczyk. Zawodniczka mieszka w Las Vegas

Dziennikarze zapytali, jak sportsmenka czuje się w nowej rzeczywistości, biorąc pod uwagę, że branża rozrywkowa znacząco różni się od świata sportu. Joanna Jędrzejczyk odniosła się do swojej relokacji do Las Vegas, gdzie żyje od ubiegłego roku.

Wiesz, ja sobie kiedyś zadałam jedno podstawowe pytanie: czy chcę być najlepsza w Polsce, czy chcę być najlepsza na świecie? I chyba odpowiedź znasz. Ja od roku mieszkam w Vegas, bo był to mój wybór, żeby odciąć się po prostu od mediów, od działań, po prostu skupić się na sobie i w końcu korzystać z życia i z tego, co udało mi się zgromadzić, pracując wiele lat. Rozwijać biznesy, zainteresowania, rozwijać się intelektualnie, uczyć się czy zdobywać kolejne umiejętności, pomagać innym ludziom.

Była gwiazda i mistrzyni UFC zdecydowanie podkreśliła, że jest teraz niezwykle radosna, chociaż każdego dnia odczuwa brak bliskości z rodziną.

Jestem na takim fajnym etapie swojego życia, robienia rzeczy tylko i wyłącznie dla siebie i które chcę robić, w których się chcę sprawdzić. I "Taniec z Gwiazdami" jest taką przygodą. Zobaczymy, jak długo potrwa. Oby jak najdłużej, bo jest to coś wspaniałego. Nie jest to łatwe, bo nie mam kontaktu z rodziną, tak jak ostatnio o tym też mówiłam. Nie mam czasu na życie prywatne, ale jest to też fajne - dodała.

TZG Joanna Kamil