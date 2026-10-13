Roksana Węgiel zsuwa spodnie i chwali się kaloryferem na brzuchu! Forma marzenie!

Roksana Węgiel dorastała na oczach całej Polski. Wyrosła na prawdziwą piękność!

Roksana Węgiel mimo młodego wieku ma już za sobą sporo sukcesów. Cała Polska usłyszała o niej za sprawą "The Voice Kids". Miała zaledwie trzynaście lat, gdy wygrała program i zyskała ogromną popularność. Od tamtej pory nie schodzi ze sceny i medialnych afiszy. Nieustannie pracuje nad nową muzyką oraz własnym wizerunkiem.

Nie można zaprzeczyć, że Roksana Węgiel dosłownie dorastała na oczach widzów. Wiele osób nadal postrzega ją przez pryzmat "The Voice Kids" czy Eurowizji Junior. Być może właśnie dlatego postanowiła odciąć się grubą kreską od wizerunku dziecięcej gwiazdy. Gdy tylko skończyła osiemnaście lat, drastycznie zmieniła swój styl.

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Roksana Węgiel wylewa siódme poty na siłowni. Chwali się wyrzeźbionym brzuchem

Młodziutka piosenkarka wybiera coraz odważniejsze stroje sceniczne. Prywatnie również odsłaniała coraz więcej ciała. A ma się czym chwalić. Mimo wielu obowiązków Roksana spędza coraz więcej czasu na siłowni. Efekty intensywnych treningów widać jak na dłoni.

We wtorkowe popołudnie Roxie zamieściła w sieci zdjęcie prosto z sali gimnastycznej. Ubrana w grafitowy komplet zapozowała przed lustrem. By lepiej zaprezentować swoją wyćwiczoną sylwetkę 21-latka zdecydowała zsunęła legginsy. Wyrzeźbiony brzuch piosenkarki zrobił ogromne wrażenie na jej fanach, którzy w komentarzach prześcigają się w komplementowaniu swojej idolki.

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