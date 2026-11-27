Filip Chajzer i Bianka nie podpisali intercyzy? "Pieniądze kochamy z wzajemnością"

Filip Chajzer od kilku tygodni znowu jest na językach całej Polski. Wszystko za sprawą związku z młodziutką Bianką. Mimo ponad dwudziestoletniej różnicy wieku ich relacja rozwija się w ekspresowym tempie. Pierwszą rocznicę poznania będą świętować już jako małżeństwo.

19 września były gwiazdor telewizji poślubił młodziutką Biankę. Zaledwie trzy dni po ślubie przestał ukrywać tożsamość partnerki. Już jako małżeństwo pojawili się w jednym z odcinków podcastu Filipa. Później rozpoczęli rajd po mediach.

Ukochana celebryty wyrasta na rasową influencerkę. Po publikacji "Filip i Bianka Chajzer podcast" w kilka godzin zdobyła 30 tysięcy fanów na Instagramie. Obecnie obserwuje ją ponad 93 tysiące. Bianka ma też już za sobą pierwsze współprace.

Filip dba o swoją młodą żonę oraz jej ścieżkę zawodowego rozwoju. Razem pojawili się w roli ekspertów na szkoleniu o nieruchomościach. Założyli również stronę, na której można zamówić od nich spersonalizowane życzenia. Za taką przyjemność trzeba zapłacić od 300 do 600 złotych.

Nowożeńcy doskonale wiedzą, jak narobić wokół siebie szumu oraz jak spieniężyć to całe zamieszanie. Filip Chajzer jeszcze przed ślubem podkreślał, że nie podpiszą intercyzy, ponieważ "co Bóg złączył, człowiek nie rozłączy".

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Filip i Bianka Chajzerowie ruszają z kolejnym biznesem!

Z kolei w najnowszej rozmowie z portalem Plejada opowiedzieli nieco więcej o swoim stosunku do pieniędzy. Filip Chajzer wprost przyznał, że kochają je ze wzajemnością. Przypomniał również anegdotę o sprzedaży zegarka, by opłacić wesele.

Pieniądze kochamy z wzajemnością. Ja też to powiedziałem u prezesa Brzoski - życie to jest rollercoaster. W pewnym momencie się tak poukładało, że - żeby zrobić to wesele, a uważałem i dalej uważam, że moja żona zasługuje na wszystko, co najpiękniejsze - miałem drogi zegarek i w ostatniej chwili go sprzedałem. Pomyślałem: "Czyli po to go miałem". Po tym weselu nagle jakby los dotknął nas czarodziejską różdżką - tłumaczył.

W dalszej części rozmowy stwierdził, że pieniądze są "tylko i wyłącznie nasze". Wszystkie wydatki opłacają razem.

Wtedy to taki symbol sukcesu. Nie jest tak, że sukces będzie trwał wiecznie, bo nie będzie. Energia zastąpiła energię, dotknęła nas jakaś czarodziejska różdżka i wszystko ruszyło. Tak więc, jeśli pytasz o pieniądze, to teraz one są tylko i wyłącznie nasze. W sensie - nie moje, nie twoje, nie istnieje coś takiego - dodał Filip Chajzer.

Za niedługo pieniędzy może być jeszcze więcej. Filip i Bianka Chajzerowie ruszają bowiem z kolejnym biznesem. Na chwilę "wyprowadzają się" z Krakowa, by przenieść do Zakopanego. Właśnie tam powstał nowy lokal celebryty i jego młodej żony. Zamiast kebaba będą sprzedawać włoskie przysmaki. Wielkie otwarcie odbędzie się 28 listopada, a goście będą mogli uczcić 42. urodziny Filipa.

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