Edward Miszczak nie chce Bianki Chajzer w "Tańcu z Gwiazdami". Co na to Iwona Pavlović?”

Filip i Bianka Chajzerowie już nie unikają rozgłosu!

19 września Filip Chajzer poślubił o ponad 20 lat młodszą Biankę. Chociaż zakochani nie mają za długiego stażu związku czy nawet znajomości, to wierzą, że będą ze sobą do końca życia.

Początkowo prezenter unikał pokazywania wizerunku swojej ukochanej. W mediach społecznościowych ograniczał się do zdjęć dłoni Bianki czy pleców. Przez chwilę wydawało się, że zakochani rzeczywiście będą chronić swoją prywatność. Wszystko zmieniło się już trzy dni po ślubie, gdy 20-latka wystąpiła gościnnie w podcaście Filipa Chajzera.

Od tamtej pory 20-latka wyrasta na nową gwiazdę sieci. Krótko po tym jej profil stał się publiczny, a obserwujących przybywało jej w ekspresowym tempie. W kilka chwil liczna obserwujących wzrosła z 300 do ponad 30 tysięcy. Obecnie Biankę Chajzer obserwuje ponad 83 tyś. osób.

Dawny gwiazdor TVN-u w ostatnich latach nie miał najlepszej passy. W poprawie wizerunku nie pomogło nawet nawrócenie. Za to ślub z Bianką, jak sam stwierdził, sprawił, że przestał być "celebrytą przysypanym żwirem".

Filip Chajzer robi wszystko, by wykorzystać szansę, jaką daje medialne zainteresowanie jego młodziutką żoną. 20-latka ma już za sobą pierwsze influencerskie współprace. Razem z mężem występuje w podcastach, na konferencjach w roli ekspertki od wizerunku. Uruchomili również stronę, na której za niemałe pieniądze można wykupić życzenia.

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Bianka Chajzer w "Tańcu z Gwiazdami"? Stanowcza odpowiedź Edwarda Miszczaka

Nowożeńcy mają jednak o wiele większe ambicje i marzą o telewizji. Chajzer, który w podcastach rozpływa się nad tym, jak jego żona naturalnie wypada przed kamerą, podobno zabiega o jej udział w "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami".

W tanecznym show wystąpiło już wiele osób, których reputacja wzbudzała spore kontrowersje. Od kilku edycji ściągane są również gwiazdy sieci, na którą wyrasta Bianka. Pudelek postanowił dowiedzieć się u źródła i skontaktował z Edwardem Miszczakiem. Redakcja portalu zapytała go o to, czy rzeczywiście jest szansa na udział Bianki w programie oraz czy ją w ogóle kojarzy.

Nie - odpowiedział krótko dyrektor programowy Polsatu.

Sam Filip Chajzer ma już za sobą udział w "Tańcu z Gwiazdami". Wystąpił wiosną 2024 roku w czternastej edycji programu. Partnerowała mu Hanna Żudziewicz. O potencjalny udział Bianki Chajzer w "Tańcu z Gwiazdami" zapytaliśmy Iwonę Pavlović po niedzielnym odcinku.

Nie znam jej, więc nie wiem. Tak naprawdę marzy mi się udział jednego aktora. Mam tylko nadzieję, że dobrze powiem jego nazwisko: Szymon Bobrowski! Marzy mi się, żeby zgłosił się do programu albo żeby produkcja go zaprosiła. Jeśli chodzi o młodsze pokolenie, nie znam wszystkich tych osób. Nie znam też żony Filipa, więc chyba nawet nie powinnam się wypowiadać na ten temat. Wybaczcie! - powiedziała nam jurorka.

Państwo Chajzer mieli mieć również chrapkę na program "Azja Express". Jest to jednak mało prawdopodobne, ponieważ Filip już raz brał udział w tym formacie. Z kolei Bianka jeszcze przed ślubem miała otrzymać zaproszenie do "Królowej przetrwania". Informator z otoczenia pary zdradził nam jednak, że zakochani wspólnie podjęli decyzję o odrzuceniu oferty.

Od tamtej pory minęło kilka tygodni, a Bianka przestała być osobą anonimową. Co więcej, razem z mężem zdają się mieć ogromne parcie na szkło. Lista uczestniczek czwartej edycji "Królowej przetrwania" nie jest jeszcze zamknięta!

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