Ponad dwie dekady na ekranie. Tak zaczęła się historia "Pierwszej miłości"

Trudno w to uwierzyć, ale od premiery pierwszego odcinka serialu "Pierwsza miłość" minęły już ponad 22 lata. Produkcja zadebiutowała na antenie Polsatu dokładnie 4 listopada 2004 roku i od tamtej pory nieprzerwanie towarzyszy milionom widzów, stając się jednym z najdłużej emitowanych polskich seriali codziennych. Przez lata zdobyła wierne grono fanów, którzy z zapartym tchem śledzą losy swoich ulubionych bohaterów.

Akcja serialu od samego początku koncentruje się wokół życia mieszkańców Wrocławia oraz malowniczej, pobliskiej wsi Wadlewo. To właśnie tam splatają się losy głównych postaci, które przeżywają pierwsze miłości, zawodowe wyzwania, rodzinne dramaty i chwile wielkiego szczęścia. Mimo upływu lat serial wciąż przyciąga przed telewizory rzesze widzów, notując w poprzednich sezonach oglądalność na poziomie około miliona osób.

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Gwiazdy, które dorastały na naszych oczach. Kto jest w obsadzie od samego początku?

Przez ponad dwie dekady emisji obsada serialu przechodziła liczne zmiany. Pojawiały się nowe twarze, a niektóre postacie znikały z ekranu, by czasem powrócić po latach. Jednak trzon obsady pozostaje niezmienny od samego początku, a aktorzy wcielający się w główne role stali się niemal członkami rodzin wielu Polaków. Do grona gwiazd, które możemy oglądać od pierwszego odcinka, należą:

Aneta Zając , która wciela się w główną bohaterkę Marię Nowaczyk, a od kilku lat gra również jej siostrę bliźniaczkę, Dominikę Porcz.

, która wciela się w główną bohaterkę Marię Nowaczyk, a od kilku lat gra również jej siostrę bliźniaczkę, Dominikę Porcz. Aleksandra Zienkiewicz jako niezastąpiona Kinga Stańczuk.

jako niezastąpiona Kinga Stańczuk. Anna Ilczuk , która od początku kreuje postać Emilii Śmiałek-Adamczyk.

, która od początku kreuje postać Emilii Śmiałek-Adamczyk. Łukasz Płoszajski , czyli serialowy Artur Kulczycki.

, czyli serialowy Artur Kulczycki. Paweł Okoński w roli charyzmatycznego sołtysa Wadlewa, Mariana Śmiałka.

Do wieloletnich gwiazd produkcji należą także Grażyna Wolszczak, Karol Strasburger czy Michał Koterski, którzy dołączyli do obsady w pierwszych latach emisji i pozostają z nią do dziś. Ich postacie na stałe wpisały się w krajobraz serialowego świata.

Jak dziś wyglądają bohaterowie "Pierwszej miłości"? Te metamorfozy mogą zaskoczyć

Dwadzieścia dwa lata to ogrom czasu, zwłaszcza w życiu młodego człowieka. Wielu aktorów zaczynało swoją przygodę z "Pierwszą miłością" jako nastolatkowie lub tuż po studiach. Widzowie byli świadkami, jak dorastali, zmieniali się i dojrzewali na ich oczach. Zmieniały się nie tylko grane przez nich postacie, ale także oni sami.

Dla wielu z nich plan serialu stał się drugim domem, a upływ czasu jest doskonale widoczny na archiwalnych i współczesnych fotografiach. Jak bardzo zmienili się od 2004 roku? Czas dla jednych okazał się niezwykle łaskawy, innych odmienił nie do poznania. Zapraszamy do naszej galerii, w której możecie zobaczyć, jak aktorzy wyglądali na początku swojej przygody z serialem, a jak prezentują się dzisiaj. Niektóre przemiany są naprawdę zdumiewające. Zobaczcie sami.