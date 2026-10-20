Horror pod Mostem Świętokrzyskim. 20-latek z pałką teleskopową zaatakował 13-latka

20-latek szarpał 13-latka i groził mu pałką teleskopową.

Mężczyzna miał ponad 2 promile alkoholu. Policjanci znaleźli przy nim pałkę.

Podejrzany usłyszał dwa zarzuty i trafił do aresztu na dwa miesiące.

Horror pod Mostem Świętokrzyskim. 20-latek zaatakował 13-latka pałką teleskopową

Zaczepił młodzież i wyciągnął pałkę

Niepokojące sceny rozegrały się na plenerowej siłowni na bulwarach wiślanych, niedaleko Mostu Świętokrzyskiego. Według ustaleń policji 20-letni mężczyzna zaczepił grupę młodych osób, a potem zaatakował 13-latka. Chwycił chłopca, szarpał go i groził pobiciem, wymachując pałką teleskopową. Nie pozwalał mu odejść, nawet gdy nastolatek próbował się oddalić. Koledzy chłopca i inni świadkowie ruszyli po pomoc. Wezwali policję, a część zajścia nagrali.

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Agresor był pijany

Patrol dotarł na miejsce po kilku minutach. Zatrzymali 20-letniego obywatela Polski. Podczas kontroli znaleźli przy nim pałkę teleskopową, której – według relacji świadków – używał do zastraszania chłopca. Mężczyzna trafił do komendy przy ul. Wilczej. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Noc spędził w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Dwa zarzuty i dwa miesiące za kratami

Po wytrzeźwieniu 20-latek usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej. Oba czyny zakwalifikowano jako występki o charakterze chuligańskim.

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ zawnioskowała o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że mężczyzna spędzi w areszcie dwa miesiące. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście Północ.

Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I