Nowy asfalt, równe chodniki. Ulica Langego zyska nowe życie po wielkim remoncie

Mokotów doczeka się wielkiej zmiany: ulica Langego, dotychczas zaniedbana, przejdzie kompleksowy remont, który całkowicie odmieni jej oblicze.

Prace rozpoczną się 20 października i do początku grudnia zapewnią nowy asfalt oraz równe chodniki, choć mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Dowiedz się, jak krok po kroku zorganizowano remont, aby uniknąć problemów z ruchem i parkowaniem w tej części dzielnicy.

Długo wyczekiwana zmiana na warszawskim Mokotowie staje się faktem. Ulica Langego, która od lat prosiła się o modernizację, wreszcie doczeka się kompleksowego remontu. Prace ruszą we wtorek, 20 października, o godzinie 10.

Dla mieszkańców i kierowców oznacza to okres przejściowych niedogodności. Jednak efekt końcowy, zaplanowany na początek grudnia, ma być wart każdej chwili cierpliwości – gładka jak stół jezdnia i bezpieczne, równe chodniki.

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Harmonogram prac krok po kroku

Remont został podzielony na kilka etapów, aby zminimalizować paraliż komunikacyjny. Drogowcy najpierw zajmą się chodnikami, a dopiero na samym końcu wyleją nową warstwę asfaltu na jezdni. Kluczowe jest to, że przez cały czas trwania prac przejścia dla pieszych pozostaną otwarte. Etap pierwszy obejmie prace przy chodniku po lewej stronie ulicy (patrząc od Domaniewskiej). Jezdnia zostanie zwężona, ruch jednokierunkowy utrzymany. Zakaz parkowania po stronie prowadzonych prac. Etap drugi to prace przy chodniku po prawej stronie ulicy. Zasady identyczne jak w pierwszym etapie, ale po przeciwnej stronie jezdni.

Warszawa Akademik przy pl. Narutowicza