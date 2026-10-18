Madalińskiego znika z mapy? Co się dzieje na Mokotowie

Mokotów czeka duża zmiana: od 19 października 2026 roku ulica Madalińskiego zostanie całkowicie zamknięta.

Remont obejmie kluczowy odcinek między Aleją Niepodległości a Kazimierzowską, zapowiadając gigantyczne utrudnienia i zmiany w ruchu.

Poznaj szczegółowe objazdy, modyfikacje tras autobusowych i zakazy parkowania, aby skutecznie ominąć paraliż dzielnicy.

Kompleksowy remont ulicy Madalińskiego w Warszawie

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie kontynuuje kompleksowy remont ulicy MadalińskiegoPo wymianie chodników i krawężników przyszedł czas na najtrudniejszy etap, czyli remont samej jezdni. Inwestycja w komfort i bezpieczeństwo, która jednak wymagać będzie od kierowców i mieszkańców ogromnej cierpliwości. Od poniedziałku, 19 października, o 7 rano, rozpocznie się pierwszy etap prac, który całkowicie zmieni układ komunikacyjny w tej części Mokotowa.

Te odcinki ulicy Madalińskiego zostaną zamknięte

Główne utrudnienia dotkną odcinek ulicy Madalińskiego pomiędzy Aleją Niepodległości a ulicą Kazimierzowską. Ten fragment zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu w obu kierunkach. Oznacza to brak możliwości przejazdu przez ten obszar. Mieszkańcy, w miarę możliwości, będą mogli dojechać do swoich posesji przez plac budowy, jednak podczas układania nowego asfaltu dostęp ten będzie niemożliwy.

Oficjalne objazdy: Jak ominąć pułapkę?

Aby uniknąć gigantycznych korków i paraliżu, Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył alternatywne trasy. Osoby planujące przejazd przez Mokotów powinny skorzystać z objazdów prowadzących Aleją Niepodległości i dalej:Ulicą Rakowiecką, Odyńca do ulicy Puławskiej.Warto również zwrócić uwagę, że sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniach Madalińskiego z Aleją Niepodległości oraz Kazimierzowską zostanie dopasowana do wprowadzonych zmian w organizacji ruchu.

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Pułapki czekają na bocznych ulicach i parkingach

Zamknięcie Madalińskiego wpłynie również na okoliczne, mniejsze ulice. Króżańska, Kwiatowa, Lewicka i Falęcka stracą bezpośrednie połączenie z Madalińskiego. W czasie prac ruch na nich będzie odbywał się dwukierunkowo. Podobnie będzie na ulicy Ligockiej.Ważne ostrzeżenie dla wszystkich kierowców: na remontowanym fragmencie Madalińskiego oraz na wspomnianych bocznych ulicach wprowadzone zostaną zakazy parkowania. Miejsca postojowe również będą wyłączone, a samochody pozostawione niezgodnie z przepisami mogą zostać odholowane na koszt właściciela. Należy upewnić się, że auto znajduje się w bezpiecznym miejscu.

Zmiany dla pieszych i pasażerów komunikacji miejskiej

Utrudnienia dotkną także pasażerów autobusów. Linia 138 zostanie skierowana na zmienioną trasę, prowadzącą Aleją Niepodległości i ulicą Batorego. Warto pamiętać o sprawdzeniu aktualnych rozkładów jazdy. Piesi również odczują zmiany. Przejścia na skrzyżowaniach Madalińskiego z Aleją Niepodległości i Kazimierzowską pozostaną otwarte, ale będą zwężone. Natomiast zebry przy Króżańskiej i Kwiatowej będą działać na zmianę. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Co dalej? Kolejne etapy remontu Madalińskiego

Remont ulicy Madalińskiego to długoterminowy projekt. Po zakończeniu asfaltowania na pierwszym odcinku (od Alei Niepodległości do Kazimierzowskiej) i jego otwarciu, drogowcy przejdą do kolejnych faz:

Drugi etap: Zamknięcie Madalińskiego od skrzyżowania z Kazimierzowską (wraz ze skrzyżowaniem) do wjazdu do szpitala.Trzeci etap: Prace na odcinku od szpitala do ulicy Puławskiej.

Autor: Radosław Botev / Wikipedia / CC BY-SA 4.0

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