Nadciąga weekend, a wraz z nim gigantyczne zmiany w stolicy, które mogą całkowicie sparaliżować ruch.

W nadchodzący weekend centrum Warszawy przygotowuje się na potężny drogowy paraliż, który zablokuje kluczowe arterie miasta.

Ulica Towarowa przy Placu Zawiszy zostanie zamknięta na ponad dwie doby, co spowoduje ograniczenie ruchu do jednego pasa w każdym kierunku.

Artykuł przedstawia precyzyjne daty i godziny utrudnień, listę rekomendowanych objazdów oraz wskazówki dotyczące unikania gigantycznych korków.

Weekend w Warszawie będzie wyzwaniem dla kierowców

Remont ulicy Towarowej wchodzi w decydującą fazę. To inwestycja, która ma poprawić komfort i bezpieczeństwo, ale zanim to nastąpi, kierowców czeka prawdziwa próba cierpliwości. Prace skoncentrują się na wiadukcie nad torami kolejowymi, co drastycznie ograniczy przepustowość jednego z najbardziej ruchliwych punktów stolicy.

Kiedy i gdzie spodziewać się największych utrudnień?

Utrudniony ruch przy ulicy Towarowej, na odcinku od wiaduktu nad torami kolejowymi (w rejonie Placu Zawiszy) rozpocznie się już w piątek wieczorem i potrwa przez cały weekend, aż do poniedziałkowego poranka. Kluczowe prace, które wpłyną na ruch, zaplanowano w następujących terminach: Od piątku, 16 października od godz. 22 do poniedziałku, 19października do ok. 4 rano.

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Wiadukt na Towarowej zamieni się w pułapkę

To, co czeka kierowców, to nie tylko zwykłe zwężenie. Na obu jezdniach Towarowej, od Placu Zawiszy aż do zawrotki, prawe pasy zostaną całkowicie wyłączone z ruchu. Oznacza to, że do dyspozycji pozostanie zaledwie po jednym pasie w każdym kierunku, zlokalizowanym tuż przy torowisku tramwajowym. Przepustowość tej ważnej drogi spadnie niemal do zera, a zatory będą nieuniknione.

Ale to nie koniec! Dodatkowe zwężenia pojawią się również dla tych, którzy dojeżdżają do Towarowej od strony ulic Grójeckiej i Raszyńskiej. Tam również ruch zostanie sprowadzony do jednego pasa. Co więcej, lewy pas na ul. Grójeckiej, tuż przed Placem Zawiszy, będzie służył wyłącznie do zawracania.

Jak ominąć korki? Oto objazdy

Urzędnicy nie mają złudzeń w rejonie Placu Zawiszy utworzą się gigantyczne korki. Dlatego Zarząd Dróg Miejskich radzi, by omijać rejon prac szerokim łukiem. Jeśli nie musisz, nie jedź w tamte okolice!

Dla tych, którzy nie mają wyboru, przygotowano zalecane objazdy. Poprowadzono je ulicami: Prostą, aleją Jana Pawła II i aleją Niepodległości aż do ulicy Wawelskiej. Warto zapisać sobie tę trasę w nawigacji, by nie utknąć w weekendowym paraliżu.

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Park Skaryszewski po remoncie. Główna aleja jest... asfaltowa!