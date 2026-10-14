Wielkie utrudnienia w ruchu na Woli

Nadchodzą znaczące utrudnienia w ruchu drogowym – ważna ulica zostanie całkowicie zamknięta na kilkadziesiąt godzin.

Ulica Długosza zostanie wyłączona z użytku od środowego wieczoru do piątkowej nocy w związku z pilną wymianą nawierzchni asfaltowej.

Sprawdź, jak zaplanować trasę, ominąć objazdy i uniknąć holowania pojazdu w związku z wprowadzanymi zmianami.

Błyskawiczne zamknięcie ulicy Długosza w Warszawie

Drogowcy nie próżnują i szykują błyskawiczną rewolucję na ulicy Długosza. Już od środowego wieczoru, dokładnie 14 października o godzinie 22, ta kluczowa trasa zostanie całkowicie zamknięta. Powód? Pilna wymiana nawierzchni asfaltowej. Prace mają potrwać zaledwie dwie doby, a nowy asfalt ma być gotowy do użytku w piątek, 16 października, tuż przed północą – o godzinie 23:45. To oznacza intensywne prace i konieczność szybkiej adaptacji dla wszystkich mieszkańców i kierowców.

Jakich odcinków dotkną utrudnienia?

Zamknięcie obejmie całą ulicę Długosza, od skrzyżowania z Młynarską aż do ulicy Tyszkiewicza. To kluczowy fragment, który codziennie obsługuje setki pojazdów. Co więcej, drogowcy odetną połączenie z Długosza dla ulic Szlenkierów i Leonarda oraz wewnętrznej drogi pomiędzy blokami Długosza 19 i 21. Jeśli korzystasz z tych tras, musisz zaplanować alternatywną drogę dojazdową lub wyjazdową.

4

Jak ominąć zamknięty odcinek?

Aby zminimalizować utrudnienia, drogowcy wyznaczyli objazdy. Główną alternatywą będzie ulica Żytnia. Kierowcy mogą również skorzystać z ulic Szlenkierów i Leonarda, choć ta ostatnia będzie funkcjonować w zmienionym trybie. Ulicą Leonarda, która zazwyczaj jest jednokierunkowa, tymczasowo będzie można poruszać się w obu kierunkach, co powinno nieco rozładować ruch. Pamiętaj jednak, aby być szczególnie ostrożnym i zwracać uwagę na nowe oznakowanie.

Ważne zmiany dla pieszych i parkujących

Jeśli parkujesz na Długosza, działaj szybko! Na całej długości ulicy pojawią się zakazy parkowania, obejmujące również miejsca postojowe. Ostrzeżenie jest jasne: pozostawione pojazdy zostaną odholowane na koszt właściciela. Nie ryzykuj mandatu i dodatkowych kosztów. W miarę możliwości, przejścia dla pieszych przez Długosza przy Młynarskiej i Tyszkiewicza mają pozostać otwarte. Jeśli jednak drogowcy będą musieli je zamknąć, piesi będą kierowani na zebry po drugiej stronie ulicy. Zawsze zwracaj uwagę na tymczasowe oznakowanie i polecenia służb.

Błyskawiczna wymiana nawierzchni to dobra wiadomość dla komfortu jazdy w przyszłości, ale wymaga od nas wszystkich cierpliwości i elastyczności w najbliższych dniach.

Joanna Jabłczyńska remontuje dom. Wydała już milion?