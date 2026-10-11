Nowa organizacja ruchu i objazdy w centrum warszawskiej Pragi przez najbliższe dwa tygodnie.

Po zakończeniu prac ciepłowniczych, Jagiellońska przechodzi kolejny etap przebudowy, który znacząco wpłynie na ruch drogowy.

Od poniedziałku 12 października, na odcinku od Marcinkowskiego do Jagiellońskiej 17, wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy tylko w stronę Okrzei, co wymusi zmiany tras.

Sprawdź szczegóły nowej organizacji ruchu i zaplanuj objazdy, by sprawnie poruszać się po Pradze przez najbliższe dwa tygodnie.

Mieszkańcy Pragi i kierowcy przemierzający Jagiellońską, przygotujcie się na poważne zmiany! Już od najbliższego poniedziałku ta kluczowa arteria w Warszawie stanie się placem budowy, a zasady ruchu zostaną wywrócone do góry nogami. Nadchodzą dwa tygodnie utrudnień, które mogą zaskoczyć wielu. Jak ominąć pułapki i sprawnie dojechać do celu?

Nadchodzą zmiany na Jagiellońskiej: Co musisz wiedzieć?

Od najbliższego poniedziałku, 12 października, Jagiellońska w Warszawie przejdzie kolejny etap przebudowy, który znacząco wpłynie na codzienny ruch. Po zakończeniu prac ciepłowniczych drogowcy przystępują do układania nowej nawierzchni, co wiąże się z poważnymi ograniczeniami.

Kluczową zmianą będzie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ulicy Marcinkowskiego aż do budynku Jagiellońska 17. Oznacza to, że przez dwa tygodnie kierowcy będą mogli poruszać się tamtędy wyłącznie w kierunku ulicy Okrzei. To fundamentalna informacja dla każdego, kto planuje przejazd przez tę część Pragi.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Jak poruszać się po Pradze przez najbliższe dwa tygodnie?

Utrudnienia nie ograniczą się jedynie do zmiany kierunku ruchu. Drogowcy zamkną połowę jezdni, a wyjazdy z posesji oraz ulic poprzecznych na remontowanym odcinku będą możliwe wyłącznie w stronę Okrzei. Co więcej, ulica Kępna, od strony Targowej, całkowicie straci połączenie z Jagiellońską.

Warto również pamiętać, że wzdłuż asfaltowanej jezdni Jagiellońskiej obowiązywać będzie całkowity zakaz parkowania. Aby uniknąć niespodzianek i sprawnie dotrzeć do celu, zaleca się korzystanie z objazdów. Główna trasa alternatywna poprowadzona zostanie ulicami Wrzesińską i Kępną.

Co z komunikacją miejską?

Zmiany dotkną również pasażerów komunikacji miejskiej, choć w mniejszym stopniu. Autobusy linii 135, zmierzające w stronę pętli PKP Olszynka Grochowska, nadal będą kursować ulicą Targową, bez zmian w swojej trasie.

Wszystkich podróżnych zachęcamy do bieżącego sprawdzania aktualnych rozkładów jazdy i ewentualnych modyfikacji na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego: wtp.waw.pl. To najlepszy sposób, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Kiedy koniec utrudnień?

Dobrą wiadomością jest to, że prace mają charakter tymczasowy. Drogowcy planują zakończyć wszystkie działania w poniedziałek, 26 października. Do tego czasu jednak niezbędne będzie uzbrojenie się w cierpliwość i dostosowanie do nowej organizacji ruchu.

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