Grzegorz Krychowiak rapuje na PGE Narodowym. Fani wydali wyrok po występie

Jubileuszowy Roztańczony Narodowy pełen gwiazd

Dziesiąta, jubileuszowa odsłona Roztańczonego Narodowego obfitowała w występy największych nazwisk polskiej sceny muzycznej. Przed publicznością zaprezentowali się między innymi Maryla Rodowicz, Roxie Węgiel, Golec uOrkiestra, Zenek Martyniuk oraz Skolim. Niemałą sensację wywołał także Marcin Miller, który wcielił się w samego Freddiego Mercury'ego. Impreza nie mogła się jednak obyć bez spektakularnej niespodzianki.

Organizatorzy już przed rozpoczęciem koncertu zapowiadali obecność specjalnego gościa niespodzianki. Kiedy wielkie wydarzenie wystartowało, prowadzący zdradzili jedynie, że tajemnicza postać nie miała dotąd nic wspólnego z branżą muzyczną, chociaż w przeszłości wielokrotnie występowała na warszawskim obiekcie. Te wskazówki jasno sugerowały, że na scenie zagości znany piłkarz.

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Grzegorz Krychowiak rapuje na Roztańczonym Narodowym

W finałowej części Roztańczonego Narodowego przed publicznością zaprezentował się Grzegorz Krychowiak. Były reprezentant Polski po zakończeniu sportowej kariery prężnie rozwija swoją działalność w mediach. Po premierze filmu dokumentalnego na platformie SkyShowtime oraz własnego programu na antenie Canal+, Krychowiak postanowił spróbować swoich sił w muzyce rap. Na warszawskim stadionie stanął przed mikrofonem wspólnie z Anastazją Maciąg, która dotarła do finału trzeciej edycji popularnego formatu telewizyjnego "The Voice Kids". W trakcie wydarzenia przypomniano również niesamowite kreacje innych gwiazd, w tym Roksany Węgiel, która na scenie prezentowała się zarówno w stylizacji przypominającej suknię ślubną, jak i w eleganckim hollywoodzkim wydaniu.

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Grzegorz Krychowiak zostanie raperem? Reakcja widzów

Zgromadzona widownia była wprawiona w osłupienie nie tylko samą obecnością byłego kadrowicza na wielkiej scenie, ale przede wszystkim wysokim poziomem jego występu. Szybko okazało się, że sportowiec ma w sobie sporo muzycznego potencjału. Świadczy o tym lawina niezwykle pozytywnych i entuzjastycznych opinii, które błyskawicznie zalały internetowe platformy po zakończeniu wydarzenia.

- - Szacun, jestem w szoku jak wjechał 👏👏👏 mocne wejście - - Krychowiak jako głos dobry - - Nieironicznie to dobry utwór - - Na żywo jak usłyszałem jego głos to nie dowierzałem że to ten Krychowiak z kadry