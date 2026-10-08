Powstaje nowa nawierzchnia na Towarowej przy Placu Zawiszy. Kierowców czekają dwa weekendy utrudnień.

Kierowcy w Warszawie muszą przygotować się na poważne utrudnienia – rusza wymiana nawierzchni na wiadukcie ul. Towarowej przy Placu Zawiszy.

Przez dwa najbliższe weekendy, od 9 października, ruch będzie mocno ograniczony do jednego pasa, co wymusi objazdy m.in. Aleją Jana Pawła II.

Sprawdź, dlaczego ten pilny remont jest kluczowy dla uniknięcia paraliżu miasta i poznaj szczegółowe trasy alternatywne.

Remont Towarowej w Warszawie

Pierwszy etap prac zaczyna się w piątek, 9 października około godziny 22 i potrwa do poniedziałku, 12 października do godziny 4 nad ranem. W tym czasie zamknięte zostaną pasy ruchu położone najbliżej torowiska, na obu jezdniach Towarowej, w rejonie pomiędzy Placem Zawiszy a zawrotką.Na wiadukcie kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdym kierunku.Z ulic Grójeckiej i Raszyńskiej w kierunku Towarowej będzie prowadził tylko jeden pas ruchu. Lewy pas na Grójeckiej zostanie przeznaczony do zawracania.Zalecane objazdy poprowadzą ulicami: Prostą, Aleją Jana Pawła II i Aleją Niepodległości, aż do Wawelskiej.W kolejny weekend prace przeniosą się na prawe pasy. Kierowcy będą wówczas poruszać się bliżej torowiska.

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Pilny remont ratuje przed zamknięciem

Wiadukt w ciągu ul. Towarowej wymaga kompleksowej przebudowy, która jest już w przygotowaniu. Aby jednak obiekt mógł pozostać otwarty do czasu realizacji tej inwestycji, konieczne jest podjęcie działań doraźnych. Wymiana nawierzchni, której konieczność wykazała ekspertyza, ma kluczowe znaczenie. Zapewni nie tylko zmniejszenie drgań, ale także poprawi izolację i uszczelni odwodnienie, co pozytywnie wpłynie na ogólny stan konstrukcji. Podobnym celem podyktowana była zmiana organizacji ruchu, którą wprowadzono na wiadukcie na przełomie marca i kwietnia. Bez tych prac wiadukt musiałby zostać zamknięty, co wywołałoby paraliż komunikacyjny w tej części Warszawy.

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