Inwazja biedronek. Wdzierają się oknami do mieszkań i domów

Biedronki szukają schronienia przed zimą

Gdy temperatury zaczynają spadać, owady poszukują miejsc, w których będą mogły przetrwać chłodniejsze miesiące. Właśnie dlatego jesienią można zauważyć je na nasłonecznionych ścianach budynków, przy oknach i na balkonach.

Biedronki na elewacjach i oknach

Jesienią można zauważyć więcej biedronek gromadzących się na elewacjach budynków, parapetach i w pobliżu okien. Nie wszystkie należą jednak do rodzimych gatunków. Wśród nich mogą pojawiać się również biedronki azjatyckie, które wyróżniają się zmiennym ubarwieniem i liczbą kropek.

Jak rozpoznać biedronkę azjatycką?

Biedronka azjatycka, nazywana również arlekinem, może przypominać dobrze znaną nam rodzimą biedronkę. Różnice bywają jednak widoczne w ubarwieniu i liczbie kropek. Jej pokrywy skrzydeł mogą być żółte, pomarańczowe, czerwone, a nawet czarne. Liczba kropek również jest zmienna – niektóre osobniki mają ich wiele, a inne nie mają ich wcale.

To gatunek inwazyjny, który może konkurować z rodzimymi biedronkami o pokarm i przestrzeń. Choć owady te nie stanowią zagrożenia dla ludzkiego życia, ich obecność w domach bywa uciążliwa.

Nie tylko biedronki. Do domów wchodzą również wtyki amerykańskie

Jesienią w pobliżu okien i na ścianach budynków można spotkać także wtyki amerykańskie. To pluskwiaki osiągające około 2 cm długości. Mają wydłużone ciało, długie czułki i charakterystyczny wzór na skrzydłach. Ze względu na wygląd bywają mylone z innymi owadami.

Wtyki amerykańskie pochodzą z Ameryki Północnej. Ich obecność w mieszkaniach nie jest przypadkowa – podobnie jak biedronki azjatyckie poszukują osłoniętych miejsc, w których mogą przetrwać zimę.

Owady te nie są uznawane za niebezpieczne dla człowieka, ale w razie zagrożenia mogą wydzielać intensywny, nieprzyjemny zapach.

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Jak zabezpieczyć mieszkanie przed owadami?

Najlepszym sposobem na ograniczenie liczby owadów przedostających się do domu jest profilaktyka. Paweł Kosin w rozmowie z Radiem Kielce wskazywał przede wszystkim na montaż moskitier w oknach. Takie zabezpieczenie utrudnia owadom dostanie się do środka podczas wietrzenia pomieszczeń.

Warto również sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz zwrócić uwagę na niewielkie szczeliny, przez które owady mogą przedostawać się do wnętrza budynku.