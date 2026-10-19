W schowku auta przewoził broń i amunicję. 40-latkowi grozi długa odsiadka

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-19 14:23

W schowku samochodu przewoził broń hukową i 12 nabojów. Na tym jednak nie koniec! 40-letni mieszkaniec powiatu malborskiego, zatrzymany do kontroli przez policjantów drogówki, w ogóle nie powinien siedzieć za kierownicą. Mężczyzna złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a na posiadanie broni nie miał wymaganego zezwolenia. Grozi mu nawet do 8 lat więzienia. Szczegóły poniżej.

Policjant prowadzi zakutego w kajdanki mężczyznę. Obok rewolwer i amunicja na siedzeniu auta. Czytaj w SE.
Autor: mat. policji/ Materiały prasowe
  • Rutynowa kontrola drogowa w Malborku ujawniła szokujące fakty dotyczące 40-letniego kierowcy i zawartości jego pojazdu.
  • Zatrzymany mężczyzna prowadził auto pomimo sądowego zakazu, a w jego schowku znaleziono nielegalną broń hukową i 12 nabojów.
  • Dowiedz się, jakie zarzuty usłyszał kierowca i co mu grozi.

Przewoził broń i amunicję w schowku samochodu. 40-latkowi grozi 8 lat więzienia

W środę policjanci malborskiej drogówki zatrzymali do kontroli 40-letniego kierowcę samochodu osobowego. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna w ogóle nie powinien siedzieć za kierownicą. Obowiązywał go bowiem sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wydany na pięć lat. To jednak nie był koniec jego problemów. Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli w schowku samochodu broń hukową oraz 12 nabojów.

- Mężczyzna nie posiadał pozwolenia na jej posiadanie. Broń nie była także zarejestrowana. 40-latek po wykonaniu niezbędnych czynności został osadzony w policyjnej celi. Następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Malborku – informują policjanci z Malborka.

40-latek usłyszał zarzuty złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz nielegalnego posiadania broni. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Policja przypomina o konsekwencjach

- Pamiętajmy, że zakaz prowadzenia pojazdów nie jest jedynie formalnością. To środek mający na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Każdy kierowca powinien respektować orzeczenia sądu i mieć świadomość, że lekceważenie przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego – dodają mundurowi.

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