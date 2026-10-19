W schowku auta przewoził broń i amunicję. 40-latkowi grozi długa odsiadka

Rutynowa kontrola drogowa w Malborku ujawniła szokujące fakty dotyczące 40-letniego kierowcy i zawartości jego pojazdu.

Zatrzymany mężczyzna prowadził auto pomimo sądowego zakazu, a w jego schowku znaleziono nielegalną broń hukową i 12 nabojów.

Dowiedz się, jakie zarzuty usłyszał kierowca i co mu grozi.

Przewoził broń i amunicję w schowku samochodu. 40-latkowi grozi 8 lat więzienia

W środę policjanci malborskiej drogówki zatrzymali do kontroli 40-letniego kierowcę samochodu osobowego. Szybko wyszło na jaw, że mężczyzna w ogóle nie powinien siedzieć za kierownicą. Obowiązywał go bowiem sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, wydany na pięć lat. To jednak nie był koniec jego problemów. Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli w schowku samochodu broń hukową oraz 12 nabojów.

- Mężczyzna nie posiadał pozwolenia na jej posiadanie. Broń nie była także zarejestrowana. 40-latek po wykonaniu niezbędnych czynności został osadzony w policyjnej celi. Następnie został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Malborku – informują policjanci z Malborka.

40-latek usłyszał zarzuty złamania sądowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz nielegalnego posiadania broni. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Policja przypomina o konsekwencjach

- Pamiętajmy, że zakaz prowadzenia pojazdów nie jest jedynie formalnością. To środek mający na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach. Każdy kierowca powinien respektować orzeczenia sądu i mieć świadomość, że lekceważenie przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz stwarzać zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego – dodają mundurowi.

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