Książulo odwiedził lokal Kuby Wojewódzkiego! Skrajne emocje, niczego nie ukrywał

Książulo odwiedził Marzycieli w Gdańsku. Zamówił niemal całe menu

Książulo, jeden z najpopularniejszych polskich twórców internetowych, tym razem zawitał do Gdańska. Na jego mapie kulinarnej znalazł się lokal Marzyciele w Hali Targowej.

– Jest nowy lokal, który współtworzy Kuba Wojewódzki. Marzyciele się to nazywa. Jest to właśnie w Gdańsku i jest to w Hali Targowej, pod którą już jesteśmy. (…) Zamówiliśmy chyba prawie całe menu – zapowiedział Książulo.

Na pierwszy ogień poszedł antrykot wołowy z polskiej jałówki, podany z frytkami i sosem truflowym. Książulo pochwalił delikatność mięsa, intensywny aromat grilla oraz sos truflowy. Za samo mięso youtuber zapłacił około 135 zł, natomiast cały zestaw kosztował blisko 160 zł.

– To, co mi się tutaj podoba to na pewno to, że bardzo mocno czuć grilla. Jest to troszeczkę gorzkawe, ale dla mnie to chyba nie jest minus. (…) Sos jest pyszny. Kosztował 8 zł, ale naprawdę jest pyszny. Czyli cały zestaw ok 160 zł kosztuje. Steki nie są tanie. Cieszę się, bo po prostu mięso jest dobre – ocenił influencer.

Pizza za 44 zł i cztery bułeczki za 39 zł. Książulo nie krył zaskoczenia

Kolejnymi pozycjami były dwie pizze: margherita oraz pepperoni.

– 44 zł za pepperoni i 36 zł margherita. Zacznę od niej. Cienkie ciasto, dosyć słodki sos pomidorowy. Niezły jest ten sos. (…) W tych włoskich pizzach można jeszcze poczuć dobrej jakości pomidora, mozzarellę sprowadzaną z Włoch. Tutaj smakuje jak zwykła pizza. Fajnie, że jest dużo salami na tej pepperoni. Wolałbym jednak więcej sera – komentował.

Książulo spróbował również bułeczek serowych z konfiturą cebulową i majonezem truflowym. Połączenie smaków wyraźnie przypadło mu do gustu, jednak gdy poznał cenę, nie krył zaskoczenia.

– Ta cebulka mnie tu urabia, uwielbiam cebulę uduszoną do granic. Jeszcze majonez truflowy. Jak to może być niedobre? (...) Jak te bułeczki serowe cenowo stoją? 39 zł za cztery bułeczki? Nie, sorry – stwierdził.

Na tapet trafiły też karkówka z pieczywem, masłem truflowym i ogórkami piklowanymi w burakach, a także kurczak podawany z frytkami, sałatą rzymską, sosem cezar, serem i dodatkami. Choć oba dania przypadły youtuberowi do gustu, problemem ponownie okazała się cena.

– Nie wiem czy jeszcze kiedyś nadejdzie dzień, kiedy będę chciał za 80 zł zjeść trochę chleba, karkówkę z grilla, 1/3 ogórka i kawałeczek buraka. Chyba nie, ale ciężko się tutaj czepiać smaku, bo ogólnie jest to niezłe – podsumował.

Jedno danie szczególnie zachwyciło Książula: „Najlepsze co tu zjadłem”

Znacznie lepiej wypadł kark wołowy z purée ziemniaczanym i dodatkami w cenie 77 zł. To właśnie tę potrawę Książulo uznał za najlepszą spośród wszystkich zamówionych.

– Najlepsze co tu zjadłem. (…) Nie wszystkie pozycje były udane, ale to – bardzo dobre – przyznał.

Największe rozczarowanie przyszło natomiast podczas degustacji smash burgera.

– Spalony boczek, widzicie to? Za mocnego grilla mają. Daje węglem. Spalona buła, spalony boczek. (…) To jest zwykła kanapka za 6 dych i jeszcze jest to spalone – nie krył niezadowolenia.

Książulo nie wyszedł z restauracji The Dreamers Marzyciele w pełni zadowolony. Choć część dań, zwłaszcza mięsa i sosy, przypadła mu do gustu, nie wszystko było tak udane. Youtuber wielokrotnie kręcił nosem na wysokie ceny i niewielkie porcje, a niektóre potrawy rozczarowały go również sposobem przygotowania. Nie zabrakło jednak pozytywnych zaskoczeń. Kilka dań, zwłaszcza mięsnych, naprawdę przypadło mu do gustu i zasłużyło na pochwałę.

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