Alarm dla polskiego wybrzeża. Jest nowy komunikat

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-18 16:33

Po niebezpiecznej sobocie nad Bałtykiem pojawiły się dobre wiadomości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał w niedzielę, 18 października, nowy komunikat dotyczący sytuacji na polskim wybrzeżu. Ostrzeżenia hydrologiczne nadal obowiązują, a w niektórych miejscach poziom wody utrzymuje się w pobliżu stanów ostrzegawczych. IMGW zapowiada jednak, że już w kolejnych godzinach sytuacja zacznie się stabilizować, a woda będzie opadać.

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Autor: Zigmunds Dizgalvis/ Shutterstock

Sytuacja nad Bałtykiem wkrótce się uspokoi! Nowy komunikat IMGW. Wiadomo, kiedy woda zacznie opadać

Po sobotnich ostrzeżeniach przed sztormem i wzrostem poziomu wody nad Bałtykiem IMGW przekazał nowe informacje. W niedzielę zagrożenie jeszcze nie minęło, ale prognozy wskazują na poprawę sytuacji w najbliższych godzinach.

„Na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Zalewie Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry oraz na Żuławach nadal obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Miejscami poziom wody na stacjach morskich i pozostających pod wpływem Bałtyku układa się w okolicy stanu ostrzegawczego” – poinformował IMGW.

Instytut przekazał też dobrą wiadomość dotyczącą najbliższych godzin. „W kolejnych godzinach sytuacja na Wybrzeżu zacznie się stabilizować – poziom wody będzie wykazywał tendencję spadkową” – czytamy w komunikacie.

Sztorm na Bałtyku. Ostrzeżenia nadal obowiązują

Przypomnijmy, że w sobotę, 17 października, IMGW ostrzegł przed niebezpiecznym wzrostem poziomu wody na całym polskim wybrzeżu. Powodem był silny wiatr z północy i północnego wschodu, który spychał wodę Bałtyku w kierunku lądu.

Dla Wybrzeża wydano ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. Alerty pierwszego stopnia objęły Zalew Szczeciński, ujście Odry, Żuławy i Zalew Wiślany.

Choć sytuacja ma się poprawiać, ostrzeżenia pozostają w mocy. Szczególną ostrożność należy zachować w portach, przy nabrzeżach i falochronach, gdzie wysokie fale nadal mogą być niebezpieczne.

Aktualne ostrzeżenia i pomiary poziomu wody można sprawdzać na stronie hydro.imgw.pl.

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