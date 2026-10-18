Chińska rakieta nad Polską! Jest oficjalny komunikat

Człon chińskiej rakiety przeleciał nad Polską! Ważył aż pięć ton. Kamery śledziły jego lot

Chińska rakieta nad Polską! Do przelotu doszło w niedzielę rano, około godziny 6.13. Chodzi o człon chińskiej rakiety ZQ-2E, która została wystrzelona 14 października z kosmodromu Jiuquan w Mongolii Wewnętrznej. Ważący około 5000 kilogramów obiekt był od soboty monitorowany przez Polską Agencję Kosmiczną.

W niedzielę POLSA potwierdziła, że zgodnie z przewidywaniami fragment rakiety znalazł się nad naszym krajem.

"Człon rakiety ZQ-2E o masie ok. 5000 kg został zarejestrowany przez sieć bolidową Skytinel w trakcie przelotu nad terytorium Polski ok. godz. 6:13 18.10.2026: Komunikat końcowy zostanie opublikowany zgodnie z procedurami, 19.10.2026, po weryfikacji danych" – poinformowała Polska Agencja Kosmiczna.

Chińska rakieta nad Polską. Kamery śledziły jej lot

Przelot został zarejestrowany przez sieć Skytinel, która zajmuje się obserwowaniem nieba. Jej przedstawiciele opisali na Facebooku, jaką trasę pokonał obiekt.

„Nasze kamery śledziły go od momentu, gdy przelatywał nad okolicami Bielska-Białej, aż po wybrzeże Szwecji” – przekazali.

Według Skytinel człon rakiety poruszał się po wznoszącym odcinku orbity. Oznacza to, że podczas obserwowanego przelotu nie było zagrożenia, że spadnie na terytorium Polski.

Polska Agencja Kosmiczna zapewniła, że sytuacja jest monitorowana, a odpowiednie służby otrzymują informacje o obiekcie. POLSA zaapelowała również, aby śledzić wyłącznie jej oficjalne komunikaty.

Ostateczne informacje dotyczące przelotu chińskiej rakiety mają zostać opublikowane w poniedziałek, 19 października, po sprawdzeniu wszystkich zebranych danych.

Człon rakiety ZQ-2E o masie ok. 5000 kg został zarejestrowany przez sieć bolidową Skytinel w trakcie przelotu nad terytorium Polski ok. godz. 6:13 18.10.2026: Komunikat końcowy zostanie opublikowany zgodnie z procedurami, 19.10.2026, po weryfikacji danych. #POLSA #SST https://t.co/62miY9SHzL— Polska Agencja Kosmiczna (@POLSA_GOV_PL) October 18, 2026

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