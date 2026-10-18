Chińska rakieta nad Polską! Jest oficjalny komunikat

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-18 15:07

Niecodzienne zdarzenie nad Polską! W niedzielę, 18 października, nad naszym krajem przeleciał ważący około pięciu ton człon chińskiej rakiety ZQ-2E. Obiekt został zauważony i zarejestrowany przez specjalne kamery. Informację potwierdziła Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), która już wcześniej monitorowała jego lot. Wiadomo, którędy przeleciał i czy stanowił zagrożenie dla mieszkańców Polski.

Broń atomowa w Iranie. Bi.jpg
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Fragment Ziemi z kosmosu, ukazując jej zakrzywioną powierzchnię z widocznymi kontynentami i oceanami. Dominują tu odcienie brązu, beżu i zieleni na lądach oraz intensywnego błękitu na wodach, z licznymi jasnymi punktami symbolizującymi światła miast na obszarach lądowych. Lewa strona globu jest jaśniej oświetlona, co sugeruje wschód słońca lub intensywne światło padające z lewej górnej części kadru, podczas gdy prawa strona kontynentów jest pogrążona w ciemności, z wyraźnie widocznymi, rozproszonymi skupiskami świateł. Tło zdjęcia jest jednolicie ciemne, prawie czarne, z delikatnym rozmyciem, co podkreśla skupienie na planecie.

Człon chińskiej rakiety przeleciał nad Polską! Ważył aż pięć ton. Kamery śledziły jego lot

Chińska rakieta nad Polską! Do przelotu doszło w niedzielę rano, około godziny 6.13. Chodzi o człon chińskiej rakiety ZQ-2E, która została wystrzelona 14 października z kosmodromu Jiuquan w Mongolii Wewnętrznej. Ważący około 5000 kilogramów obiekt był od soboty monitorowany przez Polską Agencję Kosmiczną.

W niedzielę POLSA potwierdziła, że zgodnie z przewidywaniami fragment rakiety znalazł się nad naszym krajem.

"Człon rakiety ZQ-2E o masie ok. 5000 kg został zarejestrowany przez sieć bolidową Skytinel w trakcie przelotu nad terytorium Polski ok. godz. 6:13 18.10.2026: Komunikat końcowy zostanie opublikowany zgodnie z procedurami, 19.10.2026, po weryfikacji danych" – poinformowała Polska Agencja Kosmiczna.

Chińska rakieta nad Polską. Kamery śledziły jej lot

Przelot został zarejestrowany przez sieć Skytinel, która zajmuje się obserwowaniem nieba. Jej przedstawiciele opisali na Facebooku, jaką trasę pokonał obiekt.

„Nasze kamery śledziły go od momentu, gdy przelatywał nad okolicami Bielska-Białej, aż po wybrzeże Szwecji” – przekazali.

Według Skytinel człon rakiety poruszał się po wznoszącym odcinku orbity. Oznacza to, że podczas obserwowanego przelotu nie było zagrożenia, że spadnie na terytorium Polski.

Polska Agencja Kosmiczna zapewniła, że sytuacja jest monitorowana, a odpowiednie służby otrzymują informacje o obiekcie. POLSA zaapelowała również, aby śledzić wyłącznie jej oficjalne komunikaty.

Ostateczne informacje dotyczące przelotu chińskiej rakiety mają zostać opublikowane w poniedziałek, 19 października, po sprawdzeniu wszystkich zebranych danych.

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