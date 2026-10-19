Kiedy przestawiamy zegarki? Nadchodzi zmiana czasu na zimowy w 2026 roku

Zmiana czasu na zimowy w 2026 roku. Kiedy cofamy wskazówki zegarów?

Przejście z czasu letniego na zimowy w 2026 roku zaplanowano na noc z soboty na niedzielę, czyli z 24 na 25 października. Dzięki temu zyskamy dodatkową godzinę snu w nadchodzący weekend. Nie dla każdego jest to jednak powód do radości, ponieważ wiele osób traktuje konieczność przestawienia się na nowy tryb jako męczącą walkę z własnym organizmem.

Skutki zmiany czasu z letniego na zimowy

Zmiana czasu to dla dużej części społeczeństwa znacznie poważniejsza kwestia niż zwykły techniczny obowiązek. Teoretycznie zyskujemy więcej czasu na odpoczynek, jednak nagła modyfikacja rytmu dnia często odbija się na naszym zdrowiu i samopoczuciu. Takie wahania mogą negatywnie wpływać na jakość snu, poziom koncentracji oraz codzienną efektywność. Nie każdy organizm radzi sobie z tym płynnie, przez co niektórzy długo przyzwyczajają się do nowych godzin wstawania czy pracy. Regularnie pojawiają się więc głosy, że przestawianie zegarków dwa razy w roku jest niepotrzebne i powinno zostać zniesione. Czy jednak będzie?

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

TOP 10 najtańszych miast do życia w Polsce

10

Kiedy Unia Europejska zlikwiduje zmianę czasu?

Kwestia całkowitej rezygnacji ze zmiany czasu regularnie wraca do debaty publicznej zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej. Spora część obywateli wolałaby funkcjonować w jednym, stałym trybie przez okrągły rok. Choć na szczeblu unijnym pojawiały się już konkretne plany porzucenia tego procederu, do tej pory nie podjęto żadnych ostatecznych i wiążących decyzji. Z tego powodu w najbliższą sobotę musimy pamiętać o przestawieniu urządzeń, które same nie zmienią sobie godziny.

Powrót do czasu letniego w 2027 roku

Kolejna zmiana, tym razem na czas letni w 2027 roku, wypadnie w nocy z soboty 27 marca na niedzielę 28 marca. Wtedy przesuniemy wskazówki z godziny 2:00 na 3:00, tracąc jedną godzinę snu. Właśnie od tego momentu zacznie obowiązywać czas letni, w którym będziemy funkcjonować aż do nadejścia kolejnej jesieni.