Jarmarki bożonarodzeniowe 2025

W całej Polsce rozpoczął się właśnie sezon jarmarków bożonarodzeniowych. W miastach i miasteczkach rozstawiane są kolorowe stoiska, a ulice wypełnia zapach grzanego wina i korzennych ciastek. To także czas świątecznych zakupów, lokalnych przysmaków i rękodzieła, który przyciąga tłumy mieszkańców i turystów. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, sporym tematem rozmów są także ceny - już teraz widać, że stawki na jarmarkach potrafią zaskoczyć.

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku

W piątkowy wieczór 21 listopada odbyło się pierwsze w tym roku otwarcie bram do gdańskiego jarmarku bożonarodzeniowego. Mieszkańcy i turyści mogą więc poczuć już wyjątkowy klimat świąt i korzystać z uroków tegorocznych stoisk. Co ciekawe, tegoroczna edycja jarmarku jest wyjątkowa, oczywiście z tego względu, że jarmark w Gdańsku uznany został za najlepszy w Europie, a dodatkowo w tym sezonie dostępna jest rekordowa liczba stoisk - 222.

Przeczytaj także: Nazwano go najlepszym jarmarkiem w Europie. Ma klimat, urok i magiczną atmosferę.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk

Jakie są ceny na jarmarku w Gdańsku?

W mediach zaczęły pojawić się pierwsze informacje o tym, jak prezentują się ceny na tegorocznym jarmarku świątecznym w Gdańsku. Ku zdziwieniu wielu, choć oczywiście ceny do najniższych nie należą, to okazuje się, że nie są też zbyt wygórowane. Jak podaje portal Fakt.pl, za klasyczny barszcz czerwony zapłacimy 10 zł, więc nie jest to fortuna. Inne przekąski i potrawy również nie powinny wzbudzać szoku, a oto ich ceny:

bigos z pieczywem 20 zł

pajda chleba ze smalcem i ogórkiem 12 zł

grillowana kiełbasa z dodatkami 20 zł

herbata 6 zł

osiem pierogów ruskich 34 zł

osiem pierogów z kapustą i grzybami 36 zł

klasyczna zapiekanka 22 zł

langosz 20 zł.

Bydgoszcz rozświetlona! Tłumy na otwarciu Jarmarku Świątecznego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.