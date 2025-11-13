Jarmark bożonarodzeniowy Gdańsk

To już pewne! Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku został nagrodzony pierwszym miejscem w prestiżowym konkursie "Christmas Markets in Europe 2025" i tym samym zyskał miano najlepszego jarmarku w Europie. Niemal 93 tys. osób uznało, że to właśnie gdański jarmark zasługuje na takie miano m.in. ze względu na wystrój, klimat, jedzenie, atrakcje i magiczną atmosferę. Co ciekawe, choć to nie pierwszy raz kiedy jarmark w Gdańsku brał udział w konkursie, to jednak pierwszy raz zwyciężył, a to powód dumy.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Jarmark Bożonarodzeniowy Gdańsk

Kiedy jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku 2025?

W 2025 roku jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku rozpocznie się 21 listopada i potrwa aż do 23 grudnia. Magiczna atmosfera świąt będzie więc w sercu miasta przez cały miesiąc, co z pewnością cieszy nie tylko mieszkańców, ale i turystów.

Wstęp na teren wydarzenia jest wolny, a bramy jarmarku będą otwierać się dla gości od godziny 12:00 przez cały tydzień. Zamknięcie jarmarku to natomiast godzina 20:00 od poniedziałku do czwartku lub godzina 21:00 od piątku do niedzieli.

Jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku. Program i atrakcje

Na oficjalnej stronie gdańskie jarmarku można znaleźć rozpiskę atrakcji oraz harmonogram wydarzeń. Wiemy już, że wielkie otwarcie - ceremonia - będzie miało miejsce 22 listopada o godzinie 16:00 przy scenie. Tego dnia odbędzie się również koncert w wykonaniu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego.

Dodatkowo w każdy poniedziałek podczas trwania jarmarku scena zamieni się w tło do zdjęć, dzięki czemu odwiedzający będą mogli wykonać sobie niezapomniane fotografie na social media. We wtorki natomiast będą odbywać się "Teatralne wtorki" idealne dla najmłodszych, lecz nie tylko! Na stronie bozonarodzeniowy.pl znajdziecie pełny harmonogram.