Nie żyje 18-letni koszykarz. Poruszające słowa matki: „Nie tak miało być”

Nie żyje 18-letni Nikodem Grek. Młody koszykarz przegrał walkę z nowotworem

W niedzielę, 18 października, napłynęła tragiczna wiadomość o śmierci młodego koszykarza Nikodema Greka. Zawodnik Energi Trefla Sopot przegrał walkę z ciężką chorobą. 18-latek zmagał się z nowotworem przewodu pokarmowego z przerzutami do węzłów chłonnych i płuc. Jeszcze w marcu wielu kibiców wierzyło, że uda mu się wrócić do zdrowia. Wychowanek Nenufara Ełk i koszykarz Energi Trefla Sopot dopiero we wrześniu obchodził swoje osiemnaste urodziny. Informację o jego śmierci przekazał w mediach społecznościowych klub sportowy.

- Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Nikodema Greka, zawodnika naszych grup młodzieżowych. Najbliższym Nikodema składamy wyrazy współczucia – informuje klub sportowy w social mediach.

Od Nenufara Ełk do mistrzostwa Polski. Sportowe sukcesy Nikodema Greka

Nikodem Grek rozpoczynał swoją przygodę z koszykówką w Nenufarze Ełk. W wieku 13 lat przeniósł się do Sopotu, gdzie rozwijał swój talent w barwach Energi Trefla Sopot. W 2025 roku wraz z drużyną zdobył mistrzostwo Polski do lat 17, a sam został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego (MVP). Występował również w drugoligowych rezerwach sopockiego klubu, zdobywając średnio niemal 13 punktów na mecz. Kolejny sukces odniósł 1 marca 2026 roku, kiedy wywalczył wicemistrzostwo Polski do lat 19. Niedługo później klub poinformował o jego ciężkiej chorobie. Ostatni mecz w drugiej lidze rozegrał w lutym 2026 roku.

Poruszające pożegnanie Nikodema Greka. Matka koszykarza opublikowała wzruszający wpisŚmierć 18-letniego Nikodema Greka pogrążyła w żałobie jego rodzinę, przyjaciół i środowisko sportowe. Młody koszykarz miał przed sobą całe życie, wiele marzeń i planów, których nie zdążył zrealizować. W niezwykle poruszającym wpisie syna pożegnała jego mama.

- Są chwile, na które żadna matka nigdy nie jest gotowa. Chwile, w których świat zatrzymuje się w miejscu, a serce nie potrafi zrozumieć tego, co się wydarzyło. Nie tak miało być, Synku… Miałeś mieć przed sobą całe życie. Kolejne marzenia do spełnienia, kolejne plany, kolejne urodziny, kolejne powody do uśmiechu. Mieliśmy jeszcze tyle przeżyć, tyle sobie powiedzieć, tyle chwil wspólnie stworzyć – napisała mama 18-latka.

Jak podkreśliła kobieta, Nikodem na zawsze pozostanie obecny w jej sercu.

- Nie wiem, jak nauczyć się żyć z bólem, którego nie da się ukoić. Nie wiem, jak pogodzić się z rzeczywistością, której nigdy nie chciałam poznać. Wiem tylko, że zawsze będziesz moim Synem. Że nic i nikt nie odbierze Ci miejsca w moim sercu – czytamy we wpisie.

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