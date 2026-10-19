7-letni Kacperek walczy o to, żeby widzieć! Zrozpaczeni rodzice błagają o pomoc dla syna

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-10-19 13:38

7-letni Kacperek z Tczewa (woj. pomorskie) każdego dnia zmaga się z poważnymi problemami ze wzrokiem. Chłopiec cierpi na wysoką nadwzroczność i niedowidzenie obu oczu. Zdiagnozowano u niego również autyzm i ADHD. Rodzice robią wszystko, by zapewnić synowi odpowiednie leczenie, jednak koszty terapii przekraczają ich możliwości finansowe. Jak podkreślają, bez regularnej terapii chłopcu grozi trwałe niedowidzenie! Zrozpaczeni rodzice apelują o pomoc. Ruszyła zbiórka na leczenie 7-latka.

Uśmiechnięty 7-letni Kacperek w okularach korekcyjnych na tle zieleni. O zbiórce na leczenie wzroku przeczytasz na SE.
Autor: pomagam.pl/ Materiały prasowe

7-letni Kacperek z Tczewa potrzebuje pomocy. Chłopiec zmaga się z poważną chorobą oczu

Kacperek ma dopiero 7 lat, a już musi mierzyć się z problemami zdrowotnymi, które znacznie utrudniają mu codzienne funkcjonowanie. U chłopca zdiagnozowano wysoką nadwzroczność oraz niedowidzenie obu oczu. Dodatkowo stwierdzono u niego autyzm i ADHD. Dla rodziców diagnoza była ogromnym ciosem.

– Nasz świat zatrzymał się kiedy zdiagnozowano u naszego synka wysoką nadwzroczność i niedowidzenie obu oczu. To co dla większości dzieci jest codziennością - oglądanie bajek, rysowanie, zabawa na placu czy nauka czytania, pisania w szkole - dla Kacperka stanowi ogromną barierę – piszą rodzice 7-latka.

Problemy ze wzrokiem sprawiają, że nawet najprostsze czynności są dla Kacperka dużym wyzwaniem. Wymagają one od chłopca znacznie większego wysiłku niż od zdrowych rówieśników. Jak tłumaczą rodzice, chłopiec widzi niewyraźnie, a ciągłe wytężanie wzroku powoduje bóle głowy i szybkie zmęczenie.

Przeczytaj także:

Kosztowna terapia daje nadzieję na poprawę wzroku. Rodzice proszą o wsparcie

Kacperek potrzebuje regularnej terapii wzroku oraz specjalistycznej opieki okulistycznej. Jak informują jego rodzice, zajęcia terapeutyczne odbywają się co tydzień, a każde 45 minut kosztuje 150 złotych. To jednak tylko część wydatków.

- Prywatne wizyty u okulistów dziecięcych (czas oczekiwania na NFZ jest zbyt długi), koszty regularnego leczenia, dojazdów i rehabilitacji znacznie przekraczają nasze możliwości – zaznaczają mama i tata Kacperka.

Rodzice obawiają się, że bez odpowiedniego leczenia problemy ze wzrokiem syna mogą się utrwalić. Dlatego zdecydowali się poprosić o wsparcie. Każda, nawet najmniejsza pomoc jest dla nich niezwykle ważna. Rodzice wierzą, że dzięki wsparciu innych osób uda się zapewnić Kacperkowi potrzebną terapię i zawalczyć o poprawę jego wzroku.

– Każda najmniejsza wpłata to jeden krok bliżej do uratowania wzroku naszego synka – przyznają rodzice.

Każdy, kto chce wesprzeć Kacperka w walce o zdrowie, może to zrobić wpłacając dowolną kwotę na zbiórkę dostępną pod tym linkiem.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Historyczny napis odzyskał dawny blask
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI