W ten sposób szybko znajdziesz grób bliskiego na cmentarzu. Bez marnowania czasu i gubienia się między alejkami

Coraz większe cmentarze utrudniają odnalezienie grobów bliskich, szczególnie w okresie Wszystkich Świętych, kiedy liczy się każda chwila.

Na szczęście, dzięki zaawansowanym wyszukiwarkom internetowym, możesz błyskawicznie zlokalizować poszukiwane miejsce pochówku, oszczędzając czas i nerwy.

Nie trać cennego czasu na błądzenie – sprawdź, z jakich narzędzi skorzystać, by bezbłędnie odnaleźć nagrobek bliskich w te Wszystkich Świętych!

W ten sposób szybko znajdziesz grób bliskiego na cmentarzu

Dzień Wszystkich Świętych to niewątpliwie jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu Polaków. To ten jeden dzień w roku, kiedy każdy wybiera się na cmentarz, aby pomodlić się za dusze swoich bliskich, którzy odeszli. Często przy tej okazji ozdabiamy nagrobki kwiatami, wieńcami oraz zapalamy znicze. Dla niektórych osób wyprawa na cmentarz to także dobra okazja, aby odwiedzić groby osób z dalszej rodziny lub znajomych, którzy odeszli. Jednak w takiej sytuacji często pojawia się poważny problem, gdyż nie zawsze jesteśmy w stanie prawidłowo zlokalizować miejsce pochówku na nekropolii, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest ona duża. Zamiast marnować czas na błąkanie się między alejkami, warto skorzystać z pomocy i ułatwić sobie odnalezienie poszukiwanego grobu. Jak to zrobić? Na szczęście w sieci znajdziemy odpowiednie wyszukiwarki grobów na największych polskich cmentarzach. Niektóre nekropolie, takie jak na przykład warszawski Cmentarz Północy posiadają własne strony internetowe, na których można wyszukać lokalizację nagrobka wpisując dane osoby zmarłej.

Jak znaleźć grób na cmentarzu? We Wszystkich Świętych wyszukiwarka pomoże odnaleźć miejsce pochówku

W internecie można znaleźć kilka witryn, które pomagają znaleźć na konkretnym cmentarzu grób zmarłej osoby. Będzie to szczególnie przydatne we Wszystkich Świętych, gdyż bez marnowania czasu i marznięcia podczas przechadzek między alejkami, kilkoma kliknięciami zlokalizujemy poszukiwane miejsce. Zazwyczaj system poda Ci dokładne dane o lokalizacji grobu: sektor (kwatera), rząd (aleja) i numer grobu. Czasem dołączona jest również mapa. Dlatego wybierając się na groby bliskich, musisz znać te internetowe wyszukiwarki:

WebCmentarz - to zdecydowanie największa baza grobów w Polsce. Uwzględnia nawet 15 mln miejsc pochówki

eCmentarze - to baza z ponad 1,3 mln grobami na terenie całego kraju

Grobonet.com - to znajdziesz dane dotyczące 7 mln miejsc pochówku w całej Polski

Mogiły.pl - to ogólnopolska baza z danymi 2 mln zmarłych osób

Jeżeli wybierasz się na zagraniczne cmentarze to możesz wejść na stronę findagrave.com. To zdecydowanie największa wyszukiwarka miejsc pochówku na całym świecie. Zawiera ponad 250 mln indeksów, w tym groby z polskich cmentarzy.

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