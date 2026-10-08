Wygląda piękniej niż chryzantemy i już szturmem podbija cmentarze. Ten kwiat szykownie przystoi groby także 1 listopada. Kwiaty na cmentarz na Wszystkich Świętych

Zbliża się 1 listopada, a tradycyjny widok chryzantem na grobach może wkrótce ustąpić miejsca nowemu, zachwycającemu trendowi w dekoracjach nagrobnych.

Ta roślina szturmem podbija polskie cmentarze, oferując niezwykłą paletę barw i imponującą odporność na mróz, nawet do -10 stopni Celsjusza.

Odkryj, dlaczego ta roślina to idealna alternatywa dla chryzantem i jak może przetrwać na grobie aż do wiosny, zapewniając trwałą i piękną ozdobę.

Wygląda piękniej niż chryzantemy i już szturmem podbija cmentarze. Kwiaty na grób

Dzień Wszystkich Świętych wypadający 1 listopada to bardzo ważne święto dla Polaków. Odwiedzamy wtedy groby swoich zmarłych bliskich, modlimy się za ich dusze, zapalamy znicze. Jednym z elementów tego dnia jest także przystrojenie nagrobków kwiatami. Tradycja ozdabiania grobów kwiatami w dzień Wszystkich Świętych ma głębokie korzenie, łącząc w sobie szacunek dla zmarłych i wiarę w życie wieczne. Niewątpliwie od lat jednymi z najpopularniejszych kwiatów stawianych na grobach są chryzantemy, które w wielu kulturach są po prostu kojarzone z żałobą i wiecznością, dlatego idealnie wpisują się w powagę i refleksyjny charakter tego dnia. Lubimy je zarówno w formie ciętej, jak i w doniczkach. Jest jednak roślina, która może wkrótce wyprzeć ten trend. Chodzi o kapustę ozdobną, która moim zdaniem wygląda piękniej niż chryzantemy i już szturmem podbija polskie cmentarze.

Kwiaty na cmentarz. Dlaczego kapusta ozdobna jest lepszym wyborem niż chryzantemy?

Przede wszystkim kapusta ozdobna wygląda zjawiskowo - jest rozłożysta i kolorowa. Jej liście mogą mieć odcienie różu, fioletu, czerwieni, żółci i bieli. Z racji, że dzień Wszystkich Świętych wypada w okresie jesieni, kiedy to często temperatury spadają poniżej zera stopni Celsjusza, a opady deszczu są na porządku dziennym, to warto na grobach kłaść kwiaty wytrzymałe na takie nieprzyjemne warunki atmosferyczne. I to właśnie do nich zalicza się kapusta ozdobna. Roślina charakteryzuje się też wysoką odpornością na zmienne warunki atmosferyczne. Bez problemu przetrwa nawet mrozy dochodzące do -10 stopni Celsjusza, więc gdy zima będzie łagodna, kapusta ozdobna przetrwa na grobie aż do wiosny.

Kwiaty na cmentarz, które przetrwają mrozy

Wśród kwiatów na cmentarz, które bez problemu przetrwają zimę są jeszcze:

Wrzosy i wrzośce są zimozielone i bardzo wytrzymałe na mróz, a ich drobne kwiaty w odcieniach fioletu, różu, bieli czy czerwieni tworzą piękne, gęste kobierce.

Skimia japońska to zimozielony krzew o błyszczących liściach. Jesienią i zimą często zdobią go czerwone, intensywne jagody (u żeńskich egzemplarzy) lub pąki kwiatowe. Jest bardzo odporna na chłód.

Goździki są bardzo trwałe jako kwiaty cięte i dobrze znoszą niskie temperatury. Ich zaletą to to, że są dostępne w wielu kolorach.

Gałązki iglaków (jodła, świerk, tuja) zapewniają zieloną bazę, są trwałe i odporne na mróz.

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