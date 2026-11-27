Właściwe proporcje składników i odpowiedni czas w piekarniku pozwalają uzyskać miękkie pierniczki bez konieczności odkładania ich na wiele dni.

Świąteczny smak ciasteczek to zasługa bazy złożonej między innymi z mąki pszennej, miodu, masła, jajka oraz aromatycznej przyprawy do piernika.

Zbyt długie trzymanie wypieków w piekarniku wysusza je i utwardza, dlatego trzeba pilnować grubości rozwałkowanego ciasta i czasu pieczenia.

Ostudzone pierniczki najlepiej zamknąć w szczelnym pojemniku ze szkła lub metalu, a przed świętami ozdobić lukrem, czekoladą bądź kolorowymi posypkami.

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Składniki na miękkie pierniczki. Co trzeba przygotować?

Aby upiec porcję domowych pierniczków, należy przygotować następujące produkty:

350 g mąki pszennej,

100 g miodu,

100 g masła,

80 g cukru pudru lub drobnego cukru,

1 jajko,

2 łyżki przyprawy do piernika,

1 łyżeczkę sody oczyszczonej,

1 łyżkę kakao,

szczyptę soli.

Gotowe ciasteczka można udekorować, sięgając po lukier, roztopioną czekoladę, posypki lub posiekane orzechy.

Przepis na pierniczki krok po kroku. Jak wyrobić i upiec ciasto?

W małym garnku umieszczamy masło, miód oraz cukier i podgrzewamy na niewielkim ogniu do połączenia składników, po czym odstawiamy do przestudzenia, ponieważ w chwili wbijania jajka masa nie może być gorąca. W obszernej misce łączymy mąkę, sodę oczyszczoną, kakao, przyprawę do piernika oraz sól, dokładamy jajko i chłodną masę maślaną, a następnie wyrabiamy wszystko na gładkie, elastyczne ciasto. Gdyby okazało się zbyt miękkie, można wstawić je na około 20–30 minut do lodówki.

Po schłodzeniu ciasto wałkujemy na placek o grubości około 5–7 milimetrów. Foremkami wykrawamy wybrane kształty i przekładamy je na blachę wyścieloną papierem do pieczenia.

Wypieki trafiają do piekarnika rozgrzanego do temperatury 175–180 stopni Celsjusza na około 8–10 minut, przy czym ostateczny czas zależy od rozmiaru ciastek i specyfiki urządzenia. Kluczowe jest to, by ich nie przepiec – tuż po wyjęciu mogą sprawiać wrażenie bardzo delikatnych, jednak podczas stygnięcia lekko stwardnieją.

Przechowywanie i dekorowanie pierniczków. Jak zachować ich miękkość?

O miękkości ciasteczek decyduje przede wszystkim pilnowanie czasu pieczenia, gdyż zbyt długi pobyt w piekarniku wysusza je i utwardza. Podczas wałkowania dobrze jest też unikać podsypywania nadmiaru mąki.

Całkowicie ostudzone pierniczki przekładamy do szczelnego pojemnika ze szkła albo metalu. Za dekorowanie zabieramy się dopiero wtedy, gdy ciastka są zupełnie zimne, a jeśli lukier bądź czekolada nie zastygły jeszcze do końca, pojemnik warto zostawić na chwilę otwarty.

Domowe wypieki sprawdzają się nie tylko jako świąteczny deser, ale też jako własnoręcznie przygotowany drobny upominek na grudniowe spotkania z bliskimi. Wystarczy włożyć je do ozdobnego pudełka albo przezroczystego woreczka i przewiązać wstążką.