Włączone przez wiele godzin dziennie świąteczne ozdoby świetlne mogą wyraźnie podnieść zużycie prądu.

Największy pobór energii mogą generować starsze lampki żarówkowe i rozbudowane iluminacje zewnętrzne, dlatego przy zakupie dobrze jest kontrolować moc dekoracji.

Zastosowanie oświetlenia LED pozwala cieszyć się blaskiem dekoracji przez cały grudzień przy mniejszym zużyciu prądu.

Wyłączanie ozdób na noc oraz podczas nieobecności w domu, a także używanie programatorów czasowych pozwala uniknąć zbędnych wydatków.

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Tradycyjne żarówki i duże iluminacje zewnętrzne. Co pobiera najwięcej prądu?

O wysokości zużycia prądu decydują przede wszystkim typ wybranego oświetlenia, jego moc oraz to, jak długo działa. Wykorzystujące tradycyjne żarówki starsze lampki choinkowe mogą pobierać znacznie więcej energii od nowoczesnych zestawów LED. Różnicę tę widać zwłaszcza wtedy, gdy w domu świeci się jednocześnie wiele ozdób przez kilka godzin każdego dnia.

Większy pobór prądu niż mały łańcuch na choince mogą generować również rozbudowane instalacje zewnętrzne, takie jak świecące kurtyny, świetlne renifery czy dekoracyjne figury. Sam rozmiar ozdoby nie przesądza jednak automatycznie o jej zapotrzebowaniu na energię, dlatego najrozsądniej sprawdzić moc urządzenia na opakowaniu lub tabliczce znamionowej jeszcze przed podłączeniem.

Oświetlenie LED zmniejsza rachunki. O czym pamiętać przy zakupie lampek?

Prostą metodą na obniżenie wydatków jest wybór dekoracji z diodami LED, które poza mniejszym poborem prądu od tradycyjnych lampek żarówkowych wyróżniają się też dłuższą żywotnością. Kupując oświetlenie, należy zweryfikować jego oznaczenia i upewnić się, że nadaje się do pracy w danych warunkach. Ozdoby montowane w ogrodzie lub na balkonie muszą być przystosowane do użytku zewnętrznego, a lampek przeznaczonych tylko do wnętrz nie wolno wystawiać na działanie opadów i wilgoci.

Programatory czasowe i proste wyliczenia. Jak kontrolować wydatki na świąteczne lampki?

Koszty łatwo ograniczyć, wyłączając oświetlenie przed snem i przed wyjściem z domu, gdyż choinka nie musi świecić całą dobę. W pilnowaniu tego pomagają programatory czasowe automatycznie odcinające zasilanie po wyznaczonym czasie. Wydatki na pracę ozdób można też samodzielnie wyliczyć, mnożąc wyrażoną w kilowatach moc urządzenia przez czas jego działania w godzinach oraz stawkę za jedną kilowatogodzinę widniejącą na rachunku.

Dla przykładu zestaw LED o mocy 5 W włączany na 6 godzin dziennie przez 30 dni zużyje około 0,9 kWh prądu, co przy stawce 1 zł za kWh daje 90 groszy miesięcznie. Takie wyliczenie dowodzi, że korzystanie z małego oświetlenia LED bywa stosunkowo tanie. Oszczędności nie należy jednak szukać kosztem bezpieczeństwa i trzeba przestrzegać zaleceń producenta, ponieważ przeciążone przedłużacze, uszkodzone przewody czy przegrzewające się zasilacze mogą stwarzać zagrożenie.