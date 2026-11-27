Nagłe zmiany temperatury, przeciągi oraz złe miejsce ustawienia mogą powodować opadanie liści gwiazdy betlejemskiej.

Kondycji rośliny szkodzi zarówno przesuszenie ziemi, jak i nadmiar wody.

Utrzymanie ładnego wyglądu przez święta wymaga jasnego stanowiska, stałej temperatury i właściwego podlewania.

Utrata liści nie musi oznaczać konieczności wyrzucenia okazu, dlatego wcześniej należy ocenić stan podłoża, korzeni oraz pędów.

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Gwiazda betlejemska gubi liście. Najczęstsze przyczyny problemu

Gwałtowne wahania temperatury to jeden z głównych powodów utraty liści. Pochodząca z cieplejszych rejonów gwiazda betlejemska źle reaguje na chłód i przeciągi, a na stres wywołany niską temperaturą w trakcie transportu może odpowiedzieć dopiero po kilku dniach. Negatywnie działa na nią także złe umiejscowienie w domu. Doniczki nie należy ustawiać tuż obok drzwi wejściowych, często otwieranych okien ani w sąsiedztwie źródeł silnego ciepła, gdyż kominki i kaloryfery mogą powodować przesuszanie ziemi oraz powietrza, co nie sprzyja formie rośliny.

Istotną rolę odgrywa również sposób nawadniania. Do zrzucania liści prowadzi zarówno przelanie, jak i przesuszenie bryły korzeniowej. Długotrwałe zaleganie korzeni w mokrej ziemi może wywołać ich gnicie.

Pielęgnacja gwiazdy betlejemskiej zimą. Jak podlewać roślinę?

Dobrą formę zapewni gwieździe betlejemskiej jasne stanowisko z dostępem do rozproszonego światła, osłonięte przed bezpośrednim napływem chłodnego powietrza i oddalone od gorącego grzejnika. Stan ziemi dobrze jest systematycznie kontrolować palcem i sięgać po konewkę w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża lekko przeschnie. Do nawadniania najlepiej stosować wodę w temperaturze pokojowej. Doniczka musi posiadać otwory odpływowe, a w podstawce ani osłonce nie może zalegać nadmiar płynu.

Nawadnianie nie powinno odbywać się według sztywnego planu. To, jak często roślina potrzebuje wody, zależy od wielkości doniczki, temperatury oraz warunków w mieszkaniu.

Jak uratować gwiazdę betlejemską? Zasady bezpieczeństwa przy pielęgnacji

Opadanie liści nie przekreśla szans na uratowanie okazu, dlatego w pierwszej kolejności trzeba zweryfikować miejsce ustawienia doniczki, wilgotność ziemi oraz kondycję systemu korzeniowego. Roślina ma szansę wrócić do dobrej formy, o ile pędy są nadal jędrne i brakuje oznak gnicia.

Gwiazda betlejemska źle znosi też uszkodzenia mechaniczne. Podczas obcinania pędów lub obrywania zniszczonych fragmentów warto zakładać rękawiczki, ponieważ wydzielany przez nią mleczny sok może działać drażniąco na skórę. Doniczkę należy ponadto trzymać poza zasięgiem zwierząt domowych, aby uniknąć podgryzania rośliny.