Najważniejsze informacje o wyprzedażach na Black Friday

Oto zestawienie kluczowych warunków i szczegółów listopadowych promocji w czołowych drogeriach:

Wysokość rabatów: zniżki sięgające od 30% do nawet 60% na wybrane kategorie produktowe oraz markowy asortyment,

zniżki sięgające od do nawet na wybrane kategorie produktowe oraz markowy asortyment, Kody rabatowe: kod BLACK w Drogeriach Natura oraz kody black i blackapp w serwisie i aplikacji Notino,

kod w Drogeriach Natura oraz kody i w serwisie i aplikacji Notino, Kanały sprzedaży: oferty specjalne dostępne stacjonarnie, w sklepach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych marek,

oferty specjalne dostępne stacjonarnie, w sklepach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych marek, Zasady dostawy: darmowa wysyłka w Drogeriach Natura realizowana już od kwoty 69 zł ,

darmowa wysyłka w Drogeriach Natura realizowana już od kwoty , Czas trwania: akcje promocyjne obowiązują maksymalnie do 30 listopada 2026 roku lub do wyczerpania zapasów.

Przegląd najlepszych okazji cenowych i progi rabatowe w drogeriach

Poszczególne sieci przygotowały na tegoroczny Czarny Piątek (27 listopada) oraz cały Black Weekend zróżnicowane mechanizmy rabatowe – od specjalnych kodów w aplikacjach mobilnych po zniżki naliczane automatycznie w koszyku i darmową dostawę bez kwoty minimalnej. Sprawdź konkretne wyliczenia i zobacz, ile zostaje w kieszeni przy zakupach.

1. Notino – dodatkowe rabaty do 35% w aplikacji i prezenty do zamówień

Internetowa perfumeria przygotowała osobne progi rabatowe dla użytkowników strony www oraz aplikacji mobilnej (na wybrane marki i produkty nieobjęte wcześniejszą wyprzedażą):

Kod rabatowy black (na stronie notino.pl): wpisany w koszyku obniża ceny wybranych marek nawet o 30% ; przy perfumach w cenie regularnej 300 zł oszczędzasz 90 zł, płacąc 210 zł,

wpisany w koszyku obniża ceny wybranych marek nawet ; przy perfumach w cenie regularnej 300 zł oszczędzasz 90 zł, płacąc 210 zł, Kod rabatowy blackapp (w aplikacji mobilnej Notino): aktywacja kodu w aplikacji gwarantuje wyższy rabat – aż do 35% ; kupując zapach za 400 zł, przy maksymalnym progu płacisz 260 zł, co pozostawia w kieszeni 140 zł,

aktywacja kodu w aplikacji gwarantuje wyższy rabat – ; kupując zapach za 400 zł, przy maksymalnym progu płacisz 260 zł, co pozostawia w kieszeni 140 zł, Prezenty do zakupów (tzw. gratis przy przekroczeniu progu): podczas finału Black Friday do zamówień wybranych marek dodawane są pełnowartościowe upominki lub zestawy miniatur – m.in. dwie maseczki przy zakupie koreańskich kosmetyków Anua (od 155 zł), kosmetyczka lub torba podróżna do zapachów Ralph Lauren (od 270/400 zł) czy zestaw kosmetyków przeciwzmarszczkowych z kosmetyczką przy zakupie produktów Lancôme (od 480 zł).

Autor: Notino/ Materiały prasowe

2. Sephora – do 30% na perfumy, -25% na makijaż i zestawy oraz Dyson tańszy o 800 zł

W sieci Sephora główne akcje obowiązują w perfumeriach stacjonarnych, na sephora.pl oraz w aplikacji mobilnej do 30 listopada 2026 roku, a na sam weekend Black Friday uruchomiono dodatkową pulę zniżek.

Perfumy i pielęgnacja do -30% (bez kodu): rabat nalicza się automatycznie na setki produktów; luksusowy flakon perfum o wartości regularnej 500 zł kupisz za 350 zł (150 zł oszczędności), a wybrane bestsellery przeceniono jeszcze mocniej – np. serum tonizujące Dr.Jart+ Ceramidin potaniało o 40% (z 225 zł na 135 zł), a produkty marek Clinique i Estée Lauder kupisz taniej nawet o 35%,

rabat nalicza się automatycznie na setki produktów; luksusowy flakon perfum o wartości regularnej 500 zł kupisz za 350 zł (150 zł oszczędności), a wybrane bestsellery przeceniono jeszcze mocniej – np. serum tonizujące Dr.Jart+ Ceramidin potaniało o 40% (z 225 zł na 135 zł), a produkty marek Clinique i Estée Lauder kupisz taniej nawet o 35%, Makijaż oraz zestawy świąteczne -25% (oferta finałowa od 26 do 30 listopada): w sklepie online i aplikacji rabat 25% na makijaż i zestawy prezentowe nalicza się przy dowolnej kwocie zakupu, natomiast w perfumeriach stacjonarnych obowiązuje przy koszyku za minimum 149 zł,

w sklepie online i aplikacji rabat 25% na makijaż i zestawy prezentowe nalicza się przy dowolnej kwocie zakupu, natomiast w perfumeriach stacjonarnych obowiązuje przy koszyku za minimum 149 zł, Sprzęt beauty w niższej cenie: kultową suszarkę do włosów Dyson Supersonic Nural przeceniono o blisko 35% – z 2299 zł (najniższej ceny z 30 dni) na 1499 zł, co daje aż 800 zł oszczędności.

Autor: Sephora/ Materiały prasowe

3. Douglas – rabat do 25% i darmowa dostawa na wszystko

Perfumeria Douglas uruchomiła swoją główną ofertę Black Friday obowiązującą do wyczerpania zapasów lub do 30 listopada 2026 roku.

Zakupy online i w aplikacji Douglas: tysiące produktów z kategorii perfumy, makijaż, pielęgnacja oraz kalendarze adwentowe przeceniono do 25% ; przy zakupie zapachu lub kremu o wartości 400 zł zapłacisz 300 zł (oszczędzasz 100 zł), a dużym atutem akcji online jest darmowa dostawa na wszystkie zamówienia bez progu minimalnego ,

tysiące produktów z kategorii perfumy, makijaż, pielęgnacja oraz kalendarze adwentowe przeceniono ; przy zakupie zapachu lub kremu o wartości 400 zł zapłacisz 300 zł (oszczędzasz 100 zł), a dużym atutem akcji online jest , Zakupy w perfumeriach stacjonarnych Douglas: do 30 listopada przy zakupach stacjonarnych za minimum 149 zł na paragonie naliczany jest automatyczny rabat -25% od cen regularnych (na marki nieobjęte wyłączeniem).

Autor: Douglas/ Materiały prasowe

4. Super-Pharm – wyprzedaż Black Month do 60% i kosmetyki za 1 grosz

W ramach finału akcji Black Month i Black Week (trwającego do 29–30 listopada 2026 roku) w Super-Pharm mocno przeceniono wybrane dermokosmetyki, hity koreańskie, zapachy oraz elektronikę do higieny.

Rabat do 60% na wybrane produkty: głębokie obniżki obejmują m.in. dermokosmetyki (np. serię Bioderma Atoderm, Lierac, BasicLab, Tołpa) oraz pielęgnację azjatycką (Beauty of Joseon, Biodance, Dr. Althea); przy zakupie produktów objętych maksymalnym progiem o wartości 200 zł zapłacisz 80 zł, zyskując 120 zł w kieszeni,

głębokie obniżki obejmują m.in. dermokosmetyki (np. serię Bioderma Atoderm, Lierac, BasicLab, Tołpa) oraz pielęgnację azjatycką (Beauty of Joseon, Biodance, Dr. Althea); przy zakupie produktów objętych maksymalnym progiem o wartości 200 zł zapłacisz 80 zł, zyskując 120 zł w kieszeni, Profesjonalna pielęgnacja włosów z produktem za 1 grosz: kupując wybrane kosmetyki marek salonowych (m.in. Kérastase czy L'Oréal Professionnel Metal Detox), drugi produkt – np. odżywkę lub szampon – dobierzesz za symboliczny 1 grosz ,

kupując wybrane kosmetyki marek salonowych (m.in. Kérastase czy L'Oréal Professionnel Metal Detox), drugi produkt – np. odżywkę lub szampon – dobierzesz za symboliczny , Elektronika tańsza o 610 zł: szczoteczkę soniczną Philips Sonicare DiamondClean Smart 9400 przeceniono z 1309,99 zł na 699,99 zł (rabat 47%). Darmowa dostawa ze sklepu online obowiązuje już od 49 zł.

5. Drogerie Natura – Black Friday Month do 60% i koreańska pielęgnacja

W sieci Drogerie Natura finiszują dwie równoległe akcje promocyjne z niskim progiem darmowej wysyłki.

Oferta Black Friday Month do -60%: wybrane artykuły z kategorii zapachy, makijaż, pielęgnacja twarzy i ciała oraz higiena zostały przecenione aż o połowę lub do 60% ( oferta ważna do 29 listopada 2026 roku ),

wybrane artykuły z kategorii zapachy, makijaż, pielęgnacja twarzy i ciała oraz higiena zostały przecenione aż o połowę lub do 60% ( ), Koreańska pielęgnacja do -30%: azjatyckie kosmetyki do twarzy kupisz taniej do 30% do 30 listopada 2026 roku (przy koszyku o wartości 150 zł zapłacisz od 105 zł, oszczędzając do 45 zł),

azjatyckie kosmetyki do twarzy kupisz taniej do 30% (przy koszyku o wartości 150 zł zapłacisz od 105 zł, oszczędzając do 45 zł), Darmowa dostawa i kody dodatkowe: z kodem NATURA darmowa dostawa aktywuje się już od 69–79 zł (z kodem BLACK od 129 zł, a dla uczestników Klubu Natura automatycznie od 99 zł; odbiór w drogerii stacjonarnej jest zawsze darmowy). Dodatkowo na pierwsze zakupy z newsletterem można odebrać kod na -10%.

6. Hebe oraz Cocolita.pl – perfumy i polskie kosmetyki do 50% taniej

Polując na kosmetyki w ten weekend, warto zajrzeć również do dwóch innych popularnych drogerii.

Hebe (Black Month do 30 listopada 2026 roku): wybrane perfumy damskie i męskie przeceniono do 50% (z darmową dostawą dla zalogowanych już od 59 zł), dermokosmetyki potaniały do 40% , a wpisując w koszyku kod BLACK20 przy zakupach za min. 99 zł, uzyskasz 20% zniżki na wybrane kosmetyki koreańskie i japońskie,

wybrane (z darmową dostawą dla zalogowanych już od 59 zł), , a wpisując w koszyku kod przy zakupach za min. 99 zł, uzyskasz na wybrane kosmetyki koreańskie i japońskie, Cocolita.pl (akcja Black Week Last Call): internetowa drogeria obniżyła ceny do 50% na tysiące produktów do makijażu, pielęgnacji twarzy, włosów i stylizacji paznokci (m.in. marek Bielenda Professional SupremeLab, Nacomi Next Level, Paese, Miya, Tołpa, Semilac i Neonail), a także na świece zapachowe i zestawy prezentowe.

18

Jak skorzystać ze zniżek i na co uważać w regulaminie?

Aby skutecznie aktywować rabaty na Black Friday, w sklepach internetowych oraz aplikacjach mobilnych wymagających kuponu (takich jak Notino z kodami black i blackapp czy Hebe z kodem BLACK20 ) należy wpisać hasło w polu koszyka przed przejściem do płatności. Z kolei w Sephorze, Douglasie, Super-Pharm, Cocolicie oraz przy głównych przecenach w Drogeriach Natura obniżone ceny widoczne są od razu przy produktach lub naliczają się automatycznie przy kasie.

Przed złożeniem zamówienia warto pamiętać o czterech ważnych zasadach.

Niedziela 29 listopada jest niedzielą niehandlową: jeśli planujesz zakupy stacjonarne w galeriach handlowych (w perfumeriach Sephora, Douglas, Super-Pharm, Hebe czy Natura), masz na to czas w piątek i sobotę (27–28 listopada) oraz w poniedziałek (30 listopada) – w niedzielę zakupy zrobisz wyłącznie online i w aplikacjach,

jeśli planujesz zakupy stacjonarne w galeriach handlowych (w perfumeriach Sephora, Douglas, Super-Pharm, Hebe czy Natura), masz na to czas – w niedzielę zakupy zrobisz wyłącznie online i w aplikacjach, Wykluczenia asortymentowe i brak łączenia kodów: kody rabatowe (np. w Notino czy Douglasie) zazwyczaj nie łączą się z produktami z działu wyprzedaży, ofertami specjalnymi (np. Smart Price w Sephorze), zakupem kart podarunkowych oraz listą marek wyłączonych z rabatowania w regulaminie danej perfumerii,

kody rabatowe (np. w Notino czy Douglasie) zazwyczaj nie łączą się z produktami z działu wyprzedaży, ofertami specjalnymi (np. w Sephorze), zakupem kart podarunkowych oraz listą marek wyłączonych z rabatowania w regulaminie danej perfumerii, Weryfikacja cen według dyrektywy Omnibus: przed dodaniem flakonu perfum lub kremu do koszyka zawsze porównaj cenę promocyjną z podaną pod nią najniższą ceną z 30 dni przed obniżką – to ona pokazuje realną skalę oszczędności, a nie cena rekomendowana przez producenta,

przed dodaniem flakonu perfum lub kremu do koszyka zawsze porównaj cenę promocyjną z podaną pod nią – to ona pokazuje realną skalę oszczędności, a nie cena rekomendowana przez producenta, Zasady zwrotów kosmetyków: kupując przez internet, masz ustawowe prawo do zwrotu (w Sephorze i Douglasie wydłużone do 30 dni), jednak ze względów higienicznych zwrotowi nie podlegają kosmetyki odpieczętowane i otwarte po dostarczeniu przesyłki.

Źródło: drogerienatura.pl, superpharm.pl, douglas.pl, sephora.pl, notino.pl