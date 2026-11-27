Przegląd perfum na wyprzedaży w Rossmannie. Ile można zaoszczędzić?

Regulamin wyprzedaży daje klientom pełną swobodę w zestawianiu rozmaitych marek, kategorii oraz pojemności, dzięki czemu w jednym zakupie można połączyć na przykład zapach damski i męski z myślą o dwóch prezentach pod choinkę. Najwyższą korzyść finansową przynosi dobranie w parę dwóch flakonów o takiej samej lub zbliżonej cenie regularnej.

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

Przy zakupie dwóch pozycji z najwyższej półki cenowej, których ze względu na szerszą ofertę warto szukać bezpośrednio na stronie internetowej, w kieszeni zostaje równowartość drugiego luksusowego flakonu, czyli nawet ponad 400–500 zł oszczędności.

Zestawienie wody perfumowanej Giorgio Armani My Way (50 ml, cena regularna 429,99 zł) z zapachem Yves Saint Laurent Libre (50 ml, cena regularna 399,99 zł) obniża rachunek z 829,98 zł o 399,99 zł – za oba flakony płaci się 429,99 zł, co daje około 215 zł za sztukę i oznacza obniżkę o 48 procent. Jeszcze wyższą oszczędność, wynoszącą od 479,99 do 549,99 zł, daje połączenie w parę wariantów Armani My Way Parfum (50 ml za 479,99 zł), wkładu uzupełniającego 100 ml (499,99 zł) albo My Way Nectar (90 ml za 549,99 zł).

(50 ml, cena regularna 429,99 zł) z zapachem (50 ml, cena regularna 399,99 zł) obniża rachunek z 829,98 zł o 399,99 zł – za oba flakony płaci się 429,99 zł, co daje około 215 zł za sztukę i oznacza obniżkę o 48 procent. Jeszcze wyższą oszczędność, wynoszącą od 479,99 do 549,99 zł, daje połączenie w parę wariantów (50 ml za 479,99 zł), wkładu uzupełniającego 100 ml (499,99 zł) albo (90 ml za 549,99 zł). Połączenie wody perfumowanej Carolina Herrera Good Girl Blush (30 ml, cena 349,99 zł) oraz zapachu Mugler Angel Elixir w szafirowym flakonie (50 ml, cena 349,99 zł, produkt dostępny online) pozwala zapłacić za komplet 349,99 zł zamiast 699,98 zł, czyli po 175 zł za sztukę. W sprzedaży znajduje się też mniejszy flakon Mugler Angel Elixir (25 ml za 299,99 zł), który w mechanizmie 1+1 kosztuje 150 zł za sztukę.

(30 ml, cena 349,99 zł) oraz zapachu w szafirowym flakonie (50 ml, cena 349,99 zł, produkt dostępny online) pozwala zapłacić za komplet 349,99 zł zamiast 699,98 zł, czyli po 175 zł za sztukę. W sprzedaży znajduje się też mniejszy flakon Mugler Angel Elixir (25 ml za 299,99 zł), który w mechanizmie 1+1 kosztuje 150 zł za sztukę. W akcji biorą udział także między innymi woda perfumowana Burberry London (100 ml za 279,99 zł) i świeża woda toaletowa Dolce & Gabbana Light Blue (50 ml za 259,99 zł) – ich wspólny zakup pozwala zaoszczędzić 259,99 zł.

Kompozycje znanych projektantów i gwiazd ze średniej półki cenowej umożliwiają skompletowanie świątecznych upominków bez nadmiernego obciążania budżetu.

Przy wyborze dwóch sztuk wody perfumowanej Calvin Klein Euphoria (50 ml) w cenie regularnej 199,99 zł rachunek za oba opakowania wynosi 199,99 zł zamiast 399,98 zł, czyli po 100 zł za sztukę. Promocja obejmuje też inne warianty pojemnościowe tego zapachu: 30 ml za 129,99 zł (w parze 1+1 to 65 zł za flakon) oraz 100 ml za 229,99 zł (po 115 zł za sztukę).

(50 ml) w cenie regularnej 199,99 zł rachunek za oba opakowania wynosi 199,99 zł zamiast 399,98 zł, czyli po 100 zł za sztukę. Promocja obejmuje też inne warianty pojemnościowe tego zapachu: 30 ml za 129,99 zł (w parze 1+1 to 65 zł za flakon) oraz 100 ml za 229,99 zł (po 115 zł za sztukę). Włożenie do koszyka dwóch sztuk wody toaletowej Calvin Klein CK IN2U (150 ml, cena 149,99 zł) obniża koszt jednego flakonu do 75 zł i daje 149,99 zł oszczędności. Z kolei woda perfumowana Calvin Klein Eternity Moment (100 ml) kosztuje regularnie 179,99 zł, więc w zestawie 1+1 cena za 100 ml wynosi 90 zł.

(150 ml, cena 149,99 zł) obniża koszt jednego flakonu do 75 zł i daje 149,99 zł oszczędności. Z kolei woda perfumowana (100 ml) kosztuje regularnie 179,99 zł, więc w zestawie 1+1 cena za 100 ml wynosi 90 zł. Zniżka 1+1 dotyczy również gotowych zestawów świątecznych, w których perfumy połączono z żelem pod prysznic, balsamem do ciała lub dezodorantem do warstwowego nakładania zapachu (tak zwanego layeringu), a także słodkich zapachów marki Sabrina Carpenter i perfumowanych mgiełek Victoria's Secret.

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

Dużym zainteresowaniem podczas tegorocznego Black Friday na stronie internetowej drogerii cieszą się znane z wielogodzinnej trwałości i popularne na TikToku oraz Instagramie perfumy arabskie marek Lattafa, Armaf, Afnan Perfumes, French Avenue i Rasasi, których ceny w promocji zaczynają się od 55 zł za flakon:

Słodko-pudrowa damska woda perfumowana Lattafa Yara (100 ml) oraz intensywny, korzenny męski zapach Lattafa Asad (100 ml) mają cenę regularną 109,99 zł. Zakup dwóch takich flakonów w ofercie 1+1, na przykład jednego damskiego i jednego męskiego, oznacza wydatek 109,99 zł zamiast 219,98 zł, czyli 55 zł za opakowanie o pojemności 100 ml.

(100 ml) oraz intensywny, korzenny męski zapach (100 ml) mają cenę regularną 109,99 zł. Zakup dwóch takich flakonów w ofercie 1+1, na przykład jednego damskiego i jednego męskiego, oznacza wydatek 109,99 zł zamiast 219,98 zł, czyli 55 zł za opakowanie o pojemności 100 ml. Słodko-korzenne kompozycje na zimę Lattafa Khamrah oraz Khamrah Qahwa (100 ml, unisex) kosztują regularnie 149,99 zł za 100 ml, a przy zakupie dwóch sztuk w promocji 1+1 cena jednego flakonu spada do 75 zł.

Równocześnie z wyprzedażą zapachów w sieci Rossmann obowiązują mniejsze promocje z gratisami oraz ważny od 26 listopada katalog świąteczny. Obejmuje on między innymi ofertę 1+1 gratis na pasty do zębów Dzintars, akcję 2+1 gratis na wybrane artykuły Always Ultra (trwającą do 2 grudnia) oraz przecenione zestawy prezentowe pod choinkę, w tym zestaw kosmetyków dla kobiet Green Pharmacy za 29,99 zł (wcześniej 46,99 zł) i kule do kąpieli Tso Moriri Pistacje & Słony Karmel w cenie 26,99 zł (zamiast 34,99 zł).

Autor: Rossmann/ Materiały prasowe

Regulamin promocji 1+1 w Rossmannie. Jak naliczany jest rabat i jak działają zwroty?

Aktywacja zniżki nie wymaga użycia kodów rabatowych. W serwisie rossmann.pl i w aplikacji mobilnej rabat nalicza się automatycznie w podsumowaniu zamówienia po dodaniu do koszyka dwóch artykułów z czerwoną etykietą „PERFUMY 1+1”, natomiast w sklepach stacjonarnych wystarczy zabrać do kasy dwa flakony z oznaczonych półek.

Planując zakupy, należy uwzględnić cztery najważniejsze zapisy z regulaminu promocji.

Zniżka w mechanizmie 1+1 jest wyliczana od cen regularnych (wyjściowych). Jeśli wybrany zapach podlegał wcześniej innej pojedynczej obniżce lub wyprzedaży, system przy naliczaniu oferty 1+1 weźmie pod uwagę jego cenę regularną, dlatego przed opłaceniem zamówienia warto skontrolować ostateczną kwotę w koszyku.

Wybrane kompozycje z wyższej półki, takie jak Mugler Angel Elixir czy niektóre warianty Giorgio Armani My Way, mają status „Tylko online” i są dostępne wyłącznie w internecie. Z kolei najpopularniejsze produkty, na przykład Calvin Klein Euphoria i Lattafa Yara, szybko wyprzedają się w sklepie internetowym – warto wówczas sprawdzić w aplikacji ich dostępność w najbliższym sklepie stacjonarnym.

Wartość rabatu odpowiadająca cenie tańszego artykułu jest na paragonie dzielona proporcjonalnie na oba produkty z koszyka, co ma znaczenie w razie reklamowania pojedynczego flakonu.

W przypadku zakupów internetowych skorzystanie z 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zobowiązuje klienta do oddania całego zestawu promocyjnego, czyli obu flakonów kupionych w ramach jednej oferty 1+1.

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