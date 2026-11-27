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Przegląd perfum na wyprzedaży w Rossmannie. Ile można zaoszczędzić?
Regulamin wyprzedaży daje klientom pełną swobodę w zestawianiu rozmaitych marek, kategorii oraz pojemności, dzięki czemu w jednym zakupie można połączyć na przykład zapach damski i męski z myślą o dwóch prezentach pod choinkę. Najwyższą korzyść finansową przynosi dobranie w parę dwóch flakonów o takiej samej lub zbliżonej cenie regularnej.
Przy zakupie dwóch pozycji z najwyższej półki cenowej, których ze względu na szerszą ofertę warto szukać bezpośrednio na stronie internetowej, w kieszeni zostaje równowartość drugiego luksusowego flakonu, czyli nawet ponad 400–500 zł oszczędności.
- Zestawienie wody perfumowanej Giorgio Armani My Way (50 ml, cena regularna 429,99 zł) z zapachem Yves Saint Laurent Libre (50 ml, cena regularna 399,99 zł) obniża rachunek z 829,98 zł o 399,99 zł – za oba flakony płaci się 429,99 zł, co daje około 215 zł za sztukę i oznacza obniżkę o 48 procent. Jeszcze wyższą oszczędność, wynoszącą od 479,99 do 549,99 zł, daje połączenie w parę wariantów Armani My Way Parfum (50 ml za 479,99 zł), wkładu uzupełniającego 100 ml (499,99 zł) albo My Way Nectar (90 ml za 549,99 zł).
- Połączenie wody perfumowanej Carolina Herrera Good Girl Blush (30 ml, cena 349,99 zł) oraz zapachu Mugler Angel Elixir w szafirowym flakonie (50 ml, cena 349,99 zł, produkt dostępny online) pozwala zapłacić za komplet 349,99 zł zamiast 699,98 zł, czyli po 175 zł za sztukę. W sprzedaży znajduje się też mniejszy flakon Mugler Angel Elixir (25 ml za 299,99 zł), który w mechanizmie 1+1 kosztuje 150 zł za sztukę.
- W akcji biorą udział także między innymi woda perfumowana Burberry London (100 ml za 279,99 zł) i świeża woda toaletowa Dolce & Gabbana Light Blue (50 ml za 259,99 zł) – ich wspólny zakup pozwala zaoszczędzić 259,99 zł.
Kompozycje znanych projektantów i gwiazd ze średniej półki cenowej umożliwiają skompletowanie świątecznych upominków bez nadmiernego obciążania budżetu.
- Przy wyborze dwóch sztuk wody perfumowanej Calvin Klein Euphoria (50 ml) w cenie regularnej 199,99 zł rachunek za oba opakowania wynosi 199,99 zł zamiast 399,98 zł, czyli po 100 zł za sztukę. Promocja obejmuje też inne warianty pojemnościowe tego zapachu: 30 ml za 129,99 zł (w parze 1+1 to 65 zł za flakon) oraz 100 ml za 229,99 zł (po 115 zł za sztukę).
- Włożenie do koszyka dwóch sztuk wody toaletowej Calvin Klein CK IN2U (150 ml, cena 149,99 zł) obniża koszt jednego flakonu do 75 zł i daje 149,99 zł oszczędności. Z kolei woda perfumowana Calvin Klein Eternity Moment (100 ml) kosztuje regularnie 179,99 zł, więc w zestawie 1+1 cena za 100 ml wynosi 90 zł.
- Zniżka 1+1 dotyczy również gotowych zestawów świątecznych, w których perfumy połączono z żelem pod prysznic, balsamem do ciała lub dezodorantem do warstwowego nakładania zapachu (tak zwanego layeringu), a także słodkich zapachów marki Sabrina Carpenter i perfumowanych mgiełek Victoria's Secret.
Dużym zainteresowaniem podczas tegorocznego Black Friday na stronie internetowej drogerii cieszą się znane z wielogodzinnej trwałości i popularne na TikToku oraz Instagramie perfumy arabskie marek Lattafa, Armaf, Afnan Perfumes, French Avenue i Rasasi, których ceny w promocji zaczynają się od 55 zł za flakon:
- Słodko-pudrowa damska woda perfumowana Lattafa Yara (100 ml) oraz intensywny, korzenny męski zapach Lattafa Asad (100 ml) mają cenę regularną 109,99 zł. Zakup dwóch takich flakonów w ofercie 1+1, na przykład jednego damskiego i jednego męskiego, oznacza wydatek 109,99 zł zamiast 219,98 zł, czyli 55 zł za opakowanie o pojemności 100 ml.
- Słodko-korzenne kompozycje na zimę Lattafa Khamrah oraz Khamrah Qahwa (100 ml, unisex) kosztują regularnie 149,99 zł za 100 ml, a przy zakupie dwóch sztuk w promocji 1+1 cena jednego flakonu spada do 75 zł.
Równocześnie z wyprzedażą zapachów w sieci Rossmann obowiązują mniejsze promocje z gratisami oraz ważny od 26 listopada katalog świąteczny. Obejmuje on między innymi ofertę 1+1 gratis na pasty do zębów Dzintars, akcję 2+1 gratis na wybrane artykuły Always Ultra (trwającą do 2 grudnia) oraz przecenione zestawy prezentowe pod choinkę, w tym zestaw kosmetyków dla kobiet Green Pharmacy za 29,99 zł (wcześniej 46,99 zł) i kule do kąpieli Tso Moriri Pistacje & Słony Karmel w cenie 26,99 zł (zamiast 34,99 zł).
Regulamin promocji 1+1 w Rossmannie. Jak naliczany jest rabat i jak działają zwroty?
Aktywacja zniżki nie wymaga użycia kodów rabatowych. W serwisie rossmann.pl i w aplikacji mobilnej rabat nalicza się automatycznie w podsumowaniu zamówienia po dodaniu do koszyka dwóch artykułów z czerwoną etykietą „PERFUMY 1+1”, natomiast w sklepach stacjonarnych wystarczy zabrać do kasy dwa flakony z oznaczonych półek.
Planując zakupy, należy uwzględnić cztery najważniejsze zapisy z regulaminu promocji.
- Zniżka w mechanizmie 1+1 jest wyliczana od cen regularnych (wyjściowych). Jeśli wybrany zapach podlegał wcześniej innej pojedynczej obniżce lub wyprzedaży, system przy naliczaniu oferty 1+1 weźmie pod uwagę jego cenę regularną, dlatego przed opłaceniem zamówienia warto skontrolować ostateczną kwotę w koszyku.
- Wybrane kompozycje z wyższej półki, takie jak Mugler Angel Elixir czy niektóre warianty Giorgio Armani My Way, mają status „Tylko online” i są dostępne wyłącznie w internecie. Z kolei najpopularniejsze produkty, na przykład Calvin Klein Euphoria i Lattafa Yara, szybko wyprzedają się w sklepie internetowym – warto wówczas sprawdzić w aplikacji ich dostępność w najbliższym sklepie stacjonarnym.
- Wartość rabatu odpowiadająca cenie tańszego artykułu jest na paragonie dzielona proporcjonalnie na oba produkty z koszyka, co ma znaczenie w razie reklamowania pojedynczego flakonu.
- W przypadku zakupów internetowych skorzystanie z 14-dniowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość zobowiązuje klienta do oddania całego zestawu promocyjnego, czyli obu flakonów kupionych w ramach jednej oferty 1+1.