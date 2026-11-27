Swędzenie i wodnista wydzielina częściej wskazują na alergię niż na zakażenie

Wirusowe i bakteryjne zapalenie spojówek może przenosić się przez ręce i wspólnie używane przedmioty

Ból oka, światłowstręt lub pogorszenie widzenia wymagają pilnego kontaktu z lekarzem

Powrót do przedszkola zależy od stanu dziecka, przyczyny objawów i regulaminu placówki

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Zapalenie spojówek u dziecka: jakie objawy mogą na nie wskazywać?

Zapalenie spojówek u dziecka zwykle powoduje zaczerwienienie białka oka i wewnętrznej strony powieki. Oko może łzawić, piec, swędzieć albo sprawiać wrażenie, jakby było w nim ziarenko piasku. Rano rzęsy bywają posklejane wydzieliną, a dziecko często pociera oczy.

Same objawy nie zawsze pozwalają pewnie rozpoznać przyczynę. Wodnista wydzielina, katar i ból gardła częściej towarzyszą infekcji wirusowej. Gęsta żółtawa albo zielonkawa wydzielina może pojawić się przy zakażeniu bakteryjnym, ale sam jej kolor nie wystarcza do postawienia diagnozy.

Przy zapaleniu alergicznym typowe jest przede wszystkim swędzenie, często w obu oczach jednocześnie. Dolegliwości mogą nasilać się po kontakcie z pyłkami, kurzem, sierścią zwierząt lub innym alergenem. Ten rodzaj zapalenia nie jest zakaźny.

Przyczyny zapalenia spojówek i ryzyko zakażenia

Najczęstsze przyczyny to wirusy, bakterie i alergeny. Spojówki mogą też podrażnić dym, chlorowana woda, kurz, kosmetyk lub drobne ciało obce, na przykład ziarnko piasku. Zaczerwienione oko po urazie albo po dostaniu się substancji drażniącej nie powinno być automatycznie traktowane jak zwykłe zapalenie spojówek.

Wirusowe i bakteryjne zapalenie spojówek może przenosić się przez kontakt z wydzieliną z oka, a także przez dłonie, ręczniki, poszewki, chusteczki i zabawki. Dziecko może najpierw mieć objawy w jednym oku, a później w drugim. Mycie rąk wodą z mydłem, niepocieranie oczu i używanie osobnego ręcznika zmniejszają ryzyko zakażenia innych domowników.

Nie używaj na własną rękę kropli, które zostały po wcześniejszej chorobie, ani preparatów po innej osobie. Antybiotyk nie działa na wirusowe zapalenie spojówek ani na alergię, a o ewentualnym leczeniu powinien zdecydować lekarz po zbadaniu dziecka.

Czerwone oko u dziecka: kiedy skontaktować się z lekarzem?

Łagodne zaczerwienienie, łzawienie lub niewielka wydzielina nie zawsze oznaczają sytuację nagłą, ale warto obserwować dziecko i jego ogólne samopoczucie. Skontaktuj się z lekarzem, gdy objawy są wyraźnie nasilone, utrzymują się, nasilają albo trudno ocenić ich przyczynę. Szczególnej ostrożności wymagają niemowlęta. Noworodek z czerwonym okiem i ropną wydzieliną powinien pilnie zostać zbadany przez lekarza.

Pilnie skontaktuj się z lekarzem, jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

silny ból oka lub ból podczas poruszania okiem

światłowstręt, czyli wyraźna niechęć do patrzenia na światło

pogorszenie widzenia, które nie mija po mrugnięciu

bardzo intensywne zaczerwienienie albo znaczny obrzęk powiek i okolicy oka

uraz oka, podejrzenie ciała obcego lub kontakt oka z chemikaliami

gorączka połączona z wyraźnym osłabieniem dziecka

Do czasu konsultacji nie zaklejaj oka opatrunkiem i nie zmuszaj dziecka do przecierania go na siłę. Jeśli na powiekach zbiera się wydzielina, można delikatnie usunąć ją czystym, jednorazowym gazikiem zwilżonym przegotowaną, ostudzoną wodą. Do każdego oka użyj osobnego gazika.

Kiedy dziecko z zapaleniem spojówek może wrócić do przedszkola?

Nie ma jednej reguły określającej, ile dni dziecko z zapaleniem spojówek powinno zostać w domu. Samo rozpoczęcie kropli z antybiotykiem także nie jest uniwersalnym warunkiem powrotu, ponieważ część przypadków ma przyczynę wirusową lub alergiczną. O powrocie do przedszkola decydują stan dziecka, ewentualne zalecenia lekarza oraz zasady obowiązujące w danej placówce.

Dziecko powinno zostać w domu, gdy ma gorączkę, wyraźnie źle się czuje, nie jest w stanie uczestniczyć w zwykłych zajęciach albo wymaga częstego oczyszczania oka z wydzieliny. Dziecko, które wraca do przedszkola, powinno czuć się dobrze i móc uczestniczyć w zajęciach. Szczegółowe zasady określa regulamin danej placówki.

Przed powrotem warto zadzwonić do przedszkola i sprawdzić, jakie zasady obowiązują, szczególnie gdy w grupie jest więcej dzieci z podobnymi objawami. Jeśli dziecko czuje się dobrze, nie ma objawów ogólnej infekcji, a placówka akceptuje jego powrót, przypomnij mu o myciu rąk i przygotuj osobny ręcznik na czas trwania objawów.

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