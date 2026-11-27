Black Friday trwa już tygodnie, nie dni

Black Friday pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń zakupowych w e-commerce, a sezon promocyjny coraz częściej obejmuje kilka tygodni. Według badania Mediapanel (Gemius) w ubiegłorocznym Black Friday i Cyber Monday z serwisów z kategorii „Zakupy online” korzystało ponad 17 mln internautów dziennie – ok. 2 mln więcej niż w typowe październikowe piątki i poniedziałki – a średni czas spędzany na stronach zakupowych był o ok. 4 minuty dłuższy niż na początku listopada i przekroczył 15 minut. Najwięcej użytkowników przyciągnęły platformy sprzedażowe i handel wielobranżowy: 11,4 mln w Black Friday i 13,3 mln w Cyber Monday2. Z kolei dane Google pokazują, że konsumenci planują zakupy coraz wcześniej – już na miesiąc przed Black Friday w 2025 roku liczba wyszukiwań tej frazy wzrosła w ciągu tygodnia o ponad 90%3.

Tegoroczne deklaracje konsumentów pokazują, że Black Friday ponownie będzie ważnym momentem dla handlu. Z badania SMSAPI wynika, że udział w wyprzedażach planuje 41% Polaków, a kolejne 46% podejmie decyzję, gdy pozna konkretne oferty4. Dwie trzecie badanych ma już zaplanowany budżet na zakupy, a niemal co trzeci zamierza wydać ponad 500 zł.

Prezenty pod choinkę na czele listy

Listopadowe przeceny wypadają w kluczowym momencie: do świąt pozostaje kilka tygodni, a Black Weeks to dla wielu okazja, by zacząć kompletować prezenty. Nie dziwi więc, że w tym czasie wyraźnie rosną kategorie, w których łatwo znaleźć coś pod choinkę. Prym wiodą zabawki (wzrost wartości zamówień o 151% w porównaniu do okresu sprzed Black Weeks), a tuż za nimi plasuje się gaming (+107%). Duże wzrosty zanotowały też kategorie supermarket (+91%), AGD (+84%) i elektronika (+71%).

Za tymi liczbami stoją konkretne kategorie produktów. W elektronice najmocniej rosły smartfony, komputery i laptopy oraz sprzęt fotograficzny, w gamingu – konsole, a w zabawkach – zestawy LEGO, również te z myślą o dorosłych fanach klocków, oraz kolekcjonerskie saszetki. Popularne były też gry planszowe. Dobre wyniki notowała ponadto kategoria zdrowie i uroda (+57%), zwłaszcza perfumy i kosmetyki do pielęgnacji, a w delikatesach – kalendarze adwentowe, które jak mało co pasują do przedświątecznego klimatu. Obok zabawek do najczęściej zamawianych kategorii online należały też książki.

Zakupy w przerwie na kawę

Na okazje coraz częściej poluje się ze smartfonem w ręku – w tramwaju, w przerwie na kawę albo wieczorem na kanapie. W czasie ubiegłorocznych Black Weeks liczba zamówień złożonych w aplikacji Empik wzrosła o 26% rok do roku. Tegoroczne promocje są dostępne zarówno w apce, jak i na Empik.com, a część produktów można upolować mobilnie jeszcze taniej.

Co w tym roku?

Tegoroczne obniżki na Empik.com sięgające nawet -70% obejmują m.in. elektronikę, gaming, małe AGD, zabawki, kosmetyki, perfumy, artykuły do domu i ogrodu oraz sport, a wybrane książki dostępne są z rabatem -20%. Opłaca się też strategicznie zaplanować listę zakupów: na wybrane produkty obowiązują dodatkowe zniżki za kolejne sztuki, np. -20% na trzeci produkt.

Stacjonarnie wygrywają książki i zabawki

W salonach Empiku dużym zainteresowaniem cieszyły się książki, a także zabawki, zestawy LEGO i muzyka, co odzwierciedla różnorodność oferty dostępnej stacjonarnie. Również w tym roku w salonach Empiku dostępnych będzie wiele atrakcyjnych promocji dla klientów. Wybrane tytuły są tańsze nawet o 40%, a z aplikacją Empik podobne rabaty obejmują poradniki z kategorii rozwój osobisty i fantastyka (do -40%) oraz kryminały retro (do -35%). Przy zakupie dwóch wybranych książek dla dzieci drugi, tańszy tytuł kosztuje 60% mniej.

Na polujących na zabawki czekają natomiast obniżki sięgające 70%, lalki Mattel przecenione do 50% i zestawy LEGO tańsze nawet o 40%. Z aplikacją połowę mniej klienci zapłacą też za drugi, tańszy produkt z kolekcji własnych Empiku z kultowymi bohaterami: Muminkami, Snoopym, Alicją z Krainy Czarów i Atomówkami. Do koszyka warto dorzucić słodycze, kawy i herbaty (do -30%), a także kalendarze: wybrane modele kosztują o połowę mniej przy zakupie za min. 19,99 zł.

Empik Premium z Kartą Dużej Rodziny za 19,99 zł

Członkowie programu Empik Premium mogą liczyć m.in. na specjalne rabaty i korzyści przy dostawie – nie tylko w czasie Black Weeks, ale przez cały rok. Od 2 lipca 2026 roku Empik Premium jest Partnerem Strategicznym Karty Dużej Rodziny, dzięki czemu posiadacze ważnej KDR mogą dołączyć do programu lub przedłużyć członkostwo na 12 miesięcy za 19,99 zł. Skorzystało z tego już ponad 5,5 tys. klientów.

Cena dla posiadaczy KDR obowiązuje niezależnie od innych promocji i od wartości zakupów, ale nie łączy się z pozostałymi zniżkami na Empik Premium. Wystarczy okazać ważną kartę przy kasie obsługiwanej przez pracownika w dowolnym salonie Empik, a w przypadku karty plastikowej także dokument tożsamości.